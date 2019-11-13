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Ankara Haberleri: Kuzuyu sevgi kurtardı

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Kuzuyu sevgi kurtardı

Doğahan GİRİTLİOĞLU
13.11.2019 - 09:12 |Son Güncelleme :

Tokat’ta anüs ve vulvası olmadan dünyaya gelen kuzu, Ankara’da özel bir veterinerde gerçekleştirilen başarılı operasyonun ardından yeniden hayata tutundu.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Hayvanseverlerin kuzu ile ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı üzerine Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyesi Zuhal Arslan, kuzuyu önce Tokat’ta bir veterinere götürdü. Tokat’ta yapılan müdahalenin yetersiz kalmasıyla Ankara’ya getirilen minik kuzu, burada geçirdiği başarılı operasyonla yaşam mücadelesini kazandı.

Kuzuyu sevgi kurtardı

ANNESİ DE GETİRİLDİ

2 gün boyunca biberonla beslenen minik kuzu, daha sonra biberonu reddetmeye başladı ve anne sütü istediği anlaşıldı. HAYTAP Ankara Temsilcisi  Zeynep Pehlivan, Tokat’a giderek minik kuzunun annesini buldu ve Ankara’ya getirdi. İki gün veterinerde bakılan anne koyun ile sağlığına kavuşan yavrusu, dün akşam Bursa’daki HAYTAP Emekli Yük ve Çiftlik Hayvanları Çiftliği’ne sevk edildi.

Kuzuyu sevgi kurtardı


SAĞLIK DURUMU İYİ

Minik kuzunun cerrahi müdahalesini gerçekleştiren veteriner hekim Ateş Barut, “Dışkı ve idrarı karına boşalmış. Acil ameliyata alıp yeni bir boşaltım yolu yapmamız gerekti. İlk 48 saat önemliydi, biberonu istemeyince annesi bulundu. Şimdi sağlık durumu çok iyi” bilgisini verdi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kuzuyu sevgi kurtardı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Kasım 2019 tarihinde saat 09 12’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kuzuyu sevgi kurtardı haberi güncellenecektir.

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