Kuzuyu sevgi kurtardı

Hayvanseverlerin kuzu ile ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı üzerine Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyesi Zuhal Arslan, kuzuyu önce Tokat’ta bir veterinere götürdü. Tokat’ta yapılan müdahalenin yetersiz kalmasıyla Ankara’ya getirilen minik kuzu, burada geçirdiği başarılı operasyonla yaşam mücadelesini kazandı.







ANNESİ DE GETİRİLDİ



2 gün boyunca biberonla beslenen minik kuzu, daha sonra biberonu reddetmeye başladı ve anne sütü istediği anlaşıldı. HAYTAP Ankara Temsilcisi Zeynep Pehlivan, Tokat’a giderek minik kuzunun annesini buldu ve Ankara’ya getirdi. İki gün veterinerde bakılan anne koyun ile sağlığına kavuşan yavrusu, dün akşam Bursa’daki HAYTAP Emekli Yük ve Çiftlik Hayvanları Çiftliği’ne sevk edildi.







SAĞLIK DURUMU İYİ



Minik kuzunun cerrahi müdahalesini gerçekleştiren veteriner hekim Ateş Barut, “Dışkı ve idrarı karına boşalmış. Acil ameliyata alıp yeni bir boşaltım yolu yapmamız gerekti. İlk 48 saat önemliydi, biberonu istemeyince annesi bulundu. Şimdi sağlık durumu çok iyi” bilgisini verdi.