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Ankara Haberleri: Kuzey ilçelerden Narkotim talebi

ANKARA HABERLERİ

Kuzey ilçelerden Narkotim talebi

İHA
09.01.2020 - 09:11 |Son Güncelleme :

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ile Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret ederek Ankara'nın kuzey ilçeleri olarak bilinen Akyurt, Çubuk, Pursaklar ve Kalecik'te uyuşturucu ile mücadele edilmesi amacıyla 'Narkotim' kurulması konusunda destek istediler.

İHA

Akyurt’un, asayiş olaylarının en az yaşandığı ilçelerden biri olduğunu aktaran Ayık, “Biz ilçelerimizle ve gençlerimizde ne kadar övünsek de uyuşturucu tehlikesi her zaman vardır. Sokaklarda ‘Narkotim’ ekipleri dolaşarak bu yasa dışı ve gençlerimizi zehirleyen maddelerin yaygınlaşmasını engelleyecektir. Gençlerimizin uyuşturucu gibi hayati önem taşıyan kötü alışkanlıktan korunmaları, kendilerine ve vatanımıza faydalı işler yapmalarını sağlayabilmek için ‘Narkotim’ uygulamasını Akyurt ile birlikte komşu ilçelerimizde de hayata geçirmek istiyoruz” dedi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kuzey ilçelerden Narkotim talebi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Ocak 2020 tarihinde saat 09 11’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kuzey ilçelerden Narkotim talebi haberi güncellenecektir.

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