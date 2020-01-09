Kuzey ilçelerden Narkotim talebi

Akyurt’un, asayiş olaylarının en az yaşandığı ilçelerden biri olduğunu aktaran Ayık, “Biz ilçelerimizle ve gençlerimizde ne kadar övünsek de uyuşturucu tehlikesi her zaman vardır. Sokaklarda ‘Narkotim’ ekipleri dolaşarak bu yasa dışı ve gençlerimizi zehirleyen maddelerin yaygınlaşmasını engelleyecektir. Gençlerimizin uyuşturucu gibi hayati önem taşıyan kötü alışkanlıktan korunmaları, kendilerine ve vatanımıza faydalı işler yapmalarını sağlayabilmek için ‘Narkotim’ uygulamasını Akyurt ile birlikte komşu ilçelerimizde de hayata geçirmek istiyoruz” dedi.