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Ankara Haberleri: Kuyumcular bile anlayamadı

ANKARA HABERLERİ

Kuyumcular bile anlayamadı

Mert Gökhan KOÇ
16.12.2018 - 16:50Son Güncelleme :

İstanbul’dan Ankara’ya sahte altın satmak üzere geldikleri ihbar edilen iki kişi, düzenlenen operasyonla, bir kuyumcuya sahte altın satmak üzereyken yakalandı. Kuyumcuların bile kendilerine satılan altınların sahte olduğunu anlamadığı belirlendi.

Mert Gökhan KOÇ

Başkent’te sahte altın satarak kuyumcuları dolandıran iki şahıs polis tarafından düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.
İstahbul’dan Ankara’ya yanlarındaki sahte altın bilezik ve künyeleri satmak üzere geldikleri ihbar edilen E.K. (42) ve G.D.’nin (58) yakalanması için Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı resmi ve sivil ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmaların ardından E.K. ve G.D., bir kuyumcuya sahte altın satmak üzereyken suçüstü yakalandı.

MAKİNA TESPİT EDEMEDİ

Şahıslara yapılan üst aramasında sahte altın satışından elde ettikleri 3 bin 920 TL’nin yanı sıra piyasaya sürmek üzere oldukları çok sayıda sahte altın kaplama bilezik, künye ve hurda görünümü verilmiş 22 ayar altın ele geçirildi. Ayrıca iki farklı kuyumcuya sattıkları iki sahte bilekliğe de soruşturma kapsamında el konuldu. Polisin aldığı ifadelerin ardından, sahte altınların bu işin erbabı olan ve ellerinde altınların sahte olup olmadığını anlamak için makina bulunduran kuyumcuları bile şaşkına çevirdiği, kuyumcuların bile kendilerine satılan altınların sahte olduğunu anlamadığı belirlendi. E.K. ve G.D. yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kuyumcular bile anlayamadı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Aralık 2018 tarihinde saat 16 50’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kuyumcular bile anlayamadı haberi güncellenecektir.

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