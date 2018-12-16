Kuyumcular bile anlayamadı

Başkent’te sahte altın satarak kuyumcuları dolandıran iki şahıs polis tarafından düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

İstahbul’dan Ankara’ya yanlarındaki sahte altın bilezik ve künyeleri satmak üzere geldikleri ihbar edilen E.K. (42) ve G.D.’nin (58) yakalanması için Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı resmi ve sivil ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmaların ardından E.K. ve G.D., bir kuyumcuya sahte altın satmak üzereyken suçüstü yakalandı.



MAKİNA TESPİT EDEMEDİ

Şahıslara yapılan üst aramasında sahte altın satışından elde ettikleri 3 bin 920 TL’nin yanı sıra piyasaya sürmek üzere oldukları çok sayıda sahte altın kaplama bilezik, künye ve hurda görünümü verilmiş 22 ayar altın ele geçirildi. Ayrıca iki farklı kuyumcuya sattıkları iki sahte bilekliğe de soruşturma kapsamında el konuldu. Polisin aldığı ifadelerin ardından, sahte altınların bu işin erbabı olan ve ellerinde altınların sahte olup olmadığını anlamak için makina bulunduran kuyumcuları bile şaşkına çevirdiği, kuyumcuların bile kendilerine satılan altınların sahte olduğunu anlamadığı belirlendi. E.K. ve G.D. yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.