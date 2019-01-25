Kuyumcu katilleri bin kilometrelik takiple yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mamak Tıp Fakültesi Caddesi’nde 15 Ocak’ta soygun için girdikleri kuyumcuda iş yeri sahibi Nurettin Güzel’i av tüfeği ile öldürüp kaçan iki kişi için çalışma başlattı. Katillerin kimliklerinin belirlenmesi için bölgedeki 391 güvenlik kamera görüntüsü ile MOBESE kayıtları incelemeye alındı. Yaklaşık 430 saatlik görüntü incelemesinin ardından ikilinin kimliğine ulaşıldı. Görüntü incelemesinde şüphelilerin olaydan bir günce araçla geldikleri bölgede keşif yaptıkları da ortaya çıkarıldı. Katillerin kullandığı aracın plakasının belirlenmesi için 8 bin 372 aracın PTS(Plaka Tanıma Sistemi)kayıtları incelendi. Yapılan incelemede şüphelilerin bindiği aracın plakası belirlendi ve şüphelilerin aynı araçla kenti terk ettikleri bilgisine ulaşıldı.

BİN KİLOMETRE UZAKTA OPERASYON

Yapılan incelemelerin ardından kimliklerine ulaşılan Seyfettin Bilir ve Cüneyt Eren’in, Ağrı Patnos’a kaçtığı, buradan da yasadışı yollardan yurtdışına çıkış hazırlığı yaptığı belirlendi. Ankara’dan giden Cinayet Büro ekipleri, Özel Harekat Polisi’ninde desteği ile Ağrı Patnos’ta Seyfettin Bilir’in kaldığı eve baskın yaptı. Kaçmaya çalışan Bilir, ayağından vurularak yakalandı. Diğer şüpheli Cüneyt Eren’in ise kiraladığı araçla Irak sınırına hareket ettiği bilgisi üzerine ise bu yönde çalışma yapıldı. Eren de Batman Hasankey’te yakalandı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

İşyeri sahibini av tüfeği ile vuran Seyfettin Bilir’in 14 farklı suçtan, Eren’in ise 4 ayrı suçtan kayıtları olduğu belirlendi. Emniyetteki sorguları devam eden şüphelilerin, ilk ifadelerinde, borçları olduğu, bu nedenle kuyumcu soymaya karar verdiklerini, bir gün önce keşif yaptıklarını belirterek, “Soygun için girdik, işyeri sahibinden para ve altınları vermesini istedik. Ancak direnip küfür edince olaylar yaşandı. Olaylar yaşanınca para ve altınları almadan kaçtık” dedikleri öğrenildi.