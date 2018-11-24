‘Kutsal Davul’a Başkent tanıtımı

İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından gösterilen video ile ulusal davulun tanıtımı yapıldı. Programda konuşan Büyükelçi Nkurabagaya, davulun Burundi tarihindeki önemine işaret edere şunları söyledi:

"Bu davul sadece bir müzik aleti olarak tanımlanamaz. Burundi davulları medeniyet mirasıdır ve kültürümüzün değerini dünyanın dört bir köşesine taşır. Burundi hükümetinin diplomatik çabalarıyla 27 Kasım 2014 tarihinde UNESCO mirasına girmiştir. Davulumuzu dünyaya tanıtmak içi bugünü gururla kutluyoruz. 15. yüzyıldan beri davulumuz gücün simgesidir."

BEYAZ YEŞİL VE KIRMIZI

Etkinlikte ülke bayrağının renkleri beyaz, yeşil ve kırmızı kostümlü kıyafetler giyen erkek ve kadın dansçılar sahne aldı. Davul ve performans gösterilerinin sergilendiği sahnede mehteran ekibi de marşlar söyledi. Burundi'ye özgü "Umuvugangoma" (Cordia Africana) ağacından oluşan gövdesi ve bu gövdeye gerilen boğa derisinden yapılan davul, Burundi halkı tarafından kutsal sayılıyor.