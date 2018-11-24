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Ankara Haberleri: ‘Kutsal Davul’a Başkent tanıtımı

ANKARA HABERLERİ

‘Kutsal Davul’a Başkent tanıtımı

Hürriyet Haber
24.11.2018 - 15:39Son Güncelleme :

Doğu Afrika ülkesi Burundi'nin ‘Kutsal Burundi Davulu Günü’ Ankara'da kutlandı. Ulus Gençlik Parkı Necip Fazıl Konferans Salonu'ndaki etkinliğe Burundi'nin Ankara Büyükelçisi Joel Nkurabagaya ev sahipliği yaptı.

Hürriyet Haber

İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından gösterilen video ile ulusal davulun tanıtımı yapıldı. Programda konuşan Büyükelçi Nkurabagaya, davulun Burundi tarihindeki önemine işaret edere şunları söyledi:
"Bu davul sadece bir müzik aleti olarak tanımlanamaz. Burundi davulları medeniyet mirasıdır ve kültürümüzün değerini dünyanın dört bir köşesine taşır. Burundi hükümetinin diplomatik çabalarıyla 27 Kasım 2014 tarihinde UNESCO mirasına girmiştir. Davulumuzu dünyaya tanıtmak içi bugünü gururla kutluyoruz. 15. yüzyıldan beri davulumuz gücün simgesidir."

BEYAZ YEŞİL VE KIRMIZI

Etkinlikte ülke bayrağının renkleri beyaz, yeşil ve kırmızı kostümlü kıyafetler giyen erkek ve kadın dansçılar sahne aldı. Davul ve performans gösterilerinin sergilendiği sahnede mehteran ekibi de marşlar söyledi. Burundi'ye özgü "Umuvugangoma" (Cordia Africana) ağacından oluşan gövdesi ve bu gövdeye gerilen boğa derisinden yapılan davul, Burundi halkı tarafından kutsal sayılıyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘Kutsal Davul’a Başkent tanıtımı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Kasım 2018 tarihinde saat 15 39’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘Kutsal Davul’a Başkent tanıtımı haberi güncellenecektir.

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