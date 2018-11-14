Kusunlar’da beşinci soğuk kış

5 yıldır kömürle ısınmaya çalışan site sakinleri, yönetimin doğalgaz bağlantısı için para topladığını ancak çalışmaların tamamladığını savunuyor. Vatandaşlar, “Kömür kazanı da söküldü, bu kış neyle ısınacağız” diyor. Mamak Zirvekent Mahallesi’ndeki Kusunlar TOKİ Konutları’nda ısınma sorunu beşinci yılında devam ediyor. Proje aşamasında ‘doğalgazlı’ olarak satışa sunulan evler, 4 yıldır kömür kazanlarıyla ısıtılmaya çalışılıyor. Bu yılın başında site yönetiminin doğalgaz bağlantısı için kendilerinden para topladığını belirten Kusunlar TOKİ 1. Etap sakinleri, havaların soğumasına karşın doğalgaz bağlantısının yapılmadığını savunuyor. Çalışmalar sırasında kömür kazanlarının da söküldüğünü belirten site sakini İsmail Alparslan, “Şimdi evlerimizi ısıtacak hiç bir alt yapımız kalmadı” dedi. TOKİ yetkililerinden yardım isteyen Alparslan şunları söyledi:

PARA TOPLANDI BAĞLANTI YOK

“Yönetim bizden doğalgaz bağlanacağı gerekçesiyle para topladı. Daire başı 2 bin 500 lira ödeme yaptık. Şimdi öğreniyoruz ki ne bir sözleşme yapılmış ne de bir plan çizilmiş. Çalışmalar eksik kaldı. Kömür kazanı söküldü ve bacalar kesildi. Bizi ısıtacak hiç bir altyapı kalmadı. Bazı vatandaşlar kendileri evde kurdukları sobalarla ısınmaya çalışıyor. Ancak aynı çalışmalarda bacaları da bozdukları için zehirlenme tehlikesiyle karşı karşıyalar. Buradan dar gelirli vatandaşa bu konutları teslim eden TOKİ’ye çağrımızdır: ‘5 kış oldu sesimizi duyun.”

HÜRRİYET ANKARA HERYIL GÜNDEME GETİRİYOR

Hürriyet Ankara, kurulduğu ilk yıldan beri Kusunlar TOKİ Konutları’nda yaşayan vatandaşların sorunlarını gündeme getiriyor. Proje aşamasında ‘doğalgazlı olarak satılan evlerde 5 yıldır kömür yardımıyla ısınmaya çalışan vatandaşlar, doğalgaz bağlantısı için mücadele ediyor. Güvenlik ve diğer alt yapı eksikliklerine de dikkat çeken site sakinleri, TOKİ yetkililerinin kendilerine yardımcı olmasını istiyor.