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Ankara Haberleri: Kusunlar’da beşinci soğuk kış

ANKARA HABERLERİ

Kusunlar’da beşinci soğuk kış

Doğahan GİRİTLİOĞLU
14.11.2018 - 09:22Son Güncelleme :

Kusunlar TOKİ Konutları’nda yaşayan vatandaşlar, bir türlü çözülemeyen ısınma sorunları nedeniyle kış öncesi zor günler geçiriyor.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

5 yıldır kömürle ısınmaya çalışan site sakinleri, yönetimin doğalgaz bağlantısı için para topladığını ancak çalışmaların tamamladığını savunuyor. Vatandaşlar, “Kömür kazanı da söküldü, bu kış neyle ısınacağız” diyor. Mamak Zirvekent Mahallesi’ndeki Kusunlar TOKİ Konutları’nda ısınma sorunu beşinci yılında devam ediyor. Proje aşamasında ‘doğalgazlı’ olarak satışa sunulan evler, 4 yıldır kömür kazanlarıyla ısıtılmaya çalışılıyor. Bu yılın başında site yönetiminin doğalgaz bağlantısı için kendilerinden para topladığını belirten Kusunlar TOKİ 1. Etap sakinleri, havaların soğumasına karşın doğalgaz bağlantısının yapılmadığını savunuyor. Çalışmalar sırasında kömür kazanlarının da söküldüğünü belirten site sakini İsmail Alparslan, “Şimdi evlerimizi ısıtacak hiç bir alt yapımız kalmadı” dedi. TOKİ yetkililerinden yardım isteyen Alparslan şunları söyledi:

PARA TOPLANDI BAĞLANTI YOK

“Yönetim bizden doğalgaz bağlanacağı gerekçesiyle para topladı. Daire başı 2 bin 500 lira ödeme yaptık. Şimdi öğreniyoruz ki ne bir sözleşme yapılmış ne de bir plan çizilmiş. Çalışmalar eksik kaldı. Kömür kazanı söküldü ve bacalar kesildi. Bizi ısıtacak hiç bir altyapı kalmadı. Bazı vatandaşlar kendileri evde kurdukları sobalarla ısınmaya çalışıyor. Ancak aynı çalışmalarda bacaları da bozdukları için zehirlenme tehlikesiyle karşı karşıyalar. Buradan dar gelirli vatandaşa bu konutları teslim eden TOKİ’ye çağrımızdır: ‘5 kış oldu sesimizi duyun.”

HÜRRİYET ANKARA HERYIL GÜNDEME GETİRİYOR

Hürriyet Ankara, kurulduğu ilk yıldan beri Kusunlar TOKİ Konutları’nda yaşayan vatandaşların sorunlarını gündeme getiriyor. Proje aşamasında ‘doğalgazlı olarak satılan evlerde 5 yıldır kömür yardımıyla ısınmaya çalışan vatandaşlar, doğalgaz bağlantısı için mücadele ediyor. Güvenlik ve diğer alt yapı eksikliklerine de dikkat çeken site sakinleri, TOKİ yetkililerinin kendilerine yardımcı olmasını istiyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kusunlar’da beşinci soğuk kış hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Kasım 2018 tarihinde saat 09 22’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kusunlar’da beşinci soğuk kış haberi güncellenecektir.

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