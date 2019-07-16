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Ankara Haberleri: Kuşlar TIR’a yuva yaptı

ANKARA HABERLERİ

Kuşlar TIR’a yuva yaptı

AA
16.07.2019 - 13:24Son Güncelleme :

Çubuk Aşağı Çavundur Mahallesi’nde yaşayan ve şehirlerarası nakliye işi yapan Bahattin Gürses, en son Ramazan Bayramı nedeniyle sefere ara verip TIR’ını evinin önüne park etti.

AA

Bayramdan sonra bakım yapmak için aracın kaportasını kaldıran Gürses, motorun şasisine kuşların yuva yaptığını gördü. Gürses, buradaki 6 yumurtaya zarar vermemek için 45 gün kontağa basmadı. Yuvadaki yumurtaları görünce kuşlar hakkında bilgisi olan yakınlarına danıştığını anlatan Gürses, “Bana 'Kuşlar yumurtadan 15 günde çıkar' dediler. 'Bekleyelim bunda da bir hayır vardır, belki Allah bizi büyük bir beladan koruyacaktır' diye düşündüm. Önce yavruların yumurtadan çıkmasını, daha sonra uçmasını bekledim” ifadelerini kullandı. Yavru kuşların yaklaşık 45 gün sonra yuvadan uçtuğunu dile getiren Gürses, birkaç gün önce de aracını çalıştırarak yeniden çalışmaya başladı.
 

Kuşlar TIR’a yuva yaptı

Aracını çalıştırmadığı süre içerisinde hiç para sıkıntısı çekmediğini belirten Gürses, “Allah bir taraftan nasip verdi. Bağ ve bahçeyle uğraştım. Ailemle çok güzel vakit geçirdim” dedi.

 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kuşlar TIR’a yuva yaptı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Temmuz 2019 tarihinde saat 13 24’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kuşlar TIR’a yuva yaptı haberi güncellenecektir.

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