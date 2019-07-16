Kuşlar TIR’a yuva yaptı

Bayramdan sonra bakım yapmak için aracın kaportasını kaldıran Gürses, motorun şasisine kuşların yuva yaptığını gördü. Gürses, buradaki 6 yumurtaya zarar vermemek için 45 gün kontağa basmadı. Yuvadaki yumurtaları görünce kuşlar hakkında bilgisi olan yakınlarına danıştığını anlatan Gürses, “Bana 'Kuşlar yumurtadan 15 günde çıkar' dediler. 'Bekleyelim bunda da bir hayır vardır, belki Allah bizi büyük bir beladan koruyacaktır' diye düşündüm. Önce yavruların yumurtadan çıkmasını, daha sonra uçmasını bekledim” ifadelerini kullandı. Yavru kuşların yaklaşık 45 gün sonra yuvadan uçtuğunu dile getiren Gürses, birkaç gün önce de aracını çalıştırarak yeniden çalışmaya başladı.







Aracını çalıştırmadığı süre içerisinde hiç para sıkıntısı çekmediğini belirten Gürses, “Allah bir taraftan nasip verdi. Bağ ve bahçeyle uğraştım. Ailemle çok güzel vakit geçirdim” dedi.