Kuru ağaçtan sanata

Heykeltıraş Hüseyin Şahin tarafından restore edilerek Ankara'ya özgü keçi, tavşan, güvercin ve kedi figürlerinin işlendiği kurumuş ağaçlar, yeni görüntüleriyle tekrar can buldu. Yerinde ağaç tekniğiyle ağacı bulunduğu yerden sökmeden, atölyeye götürmeden makine ve testerelerle ağaç gövdelerini şekillendirdiklerini kaydeden Şahin, “Ankara'da çınar ağaçları ağırlıkta ve bu ağaçlar işlemeye uygun daha dayanıklı ağaçlardır. Talep olması halinde bu çalışmalarımıza devam etmeyi düşünüyoruz” dedi.







PARKLAR VATANDAŞA SORULACAK



Projeyi yaygınlaştırmayı planlayan ABB ise Seğmenler ve Botanik Parkı ile diğer prestij parklarda projenin uygulanması konusunda kent sakinlerinin fikir ve önerilerine başvuracak. Uygulamayla cadde ve parklarda kurumuş ağaçların kesilip yok edilmesi yerine dekoratif çalışmalarla, hem çevreyi güzelleştirecek hem de anıtsal bir kimliğe bürünerek doğadaki devamlılığı sürdürmesi sağlanacak.







