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Ankara Haberleri: Kuru ağaçtan sanata

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Kuru ağaçtan sanata

Hürriyet Haber
16.01.2020 - 09:25 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) hizmet binasının önündeki kurumuş dört çınar ağacı, dekoratif olarak şekillendirilerek birer sanat eserine dönüştürüldü. 

Hürriyet Haber

Heykeltıraş Hüseyin Şahin tarafından restore edilerek Ankara'ya özgü keçi, tavşan, güvercin ve kedi figürlerinin işlendiği kurumuş ağaçlar, yeni görüntüleriyle tekrar can buldu. Yerinde ağaç tekniğiyle ağacı bulunduğu yerden sökmeden, atölyeye götürmeden makine ve testerelerle ağaç gövdelerini şekillendirdiklerini kaydeden Şahin, “Ankara'da çınar ağaçları ağırlıkta ve bu ağaçlar işlemeye uygun daha dayanıklı ağaçlardır. Talep olması halinde bu çalışmalarımıza devam etmeyi düşünüyoruz” dedi.

Kuru ağaçtan sanata

PARKLAR VATANDAŞA SORULACAK

Projeyi yaygınlaştırmayı planlayan ABB ise Seğmenler ve Botanik Parkı ile diğer prestij parklarda projenin uygulanması konusunda kent sakinlerinin fikir ve önerilerine başvuracak. Uygulamayla cadde ve parklarda kurumuş ağaçların kesilip yok edilmesi yerine dekoratif çalışmalarla, hem çevreyi güzelleştirecek hem de anıtsal bir kimliğe bürünerek doğadaki devamlılığı sürdürmesi sağlanacak.

Kuru ağaçtan sanata

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kuru ağaçtan sanata hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Ocak 2020 tarihinde saat 09 25’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kuru ağaçtan sanata haberi güncellenecektir.

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