Kurtuluş OSB'de

Türkiye'de ‘mobilya üretiminin kalbi’ olarak nitelendirilen Siteler’de bir hafta üç yangının yaşanması, gözleri mobilya üretim atölyelerine çevirdi.

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarları Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, Siteler’deki üretimin, Elmadağ’da oluşturdukları OSB’ye taşınması gerekliliğine dikkat çekti. Taklacı, şunları söyledi:

NEDENİ ELEKTRİK KONTAĞI

“Siteler’de 15 bine yakın esnaf bulunuyor, işveren ve çalışanla beraber 80 bin kişi var. Günlük sirkülasyon 130-150 bin kişi arasında değişiyor. İki yangın gece, son yaşanan yangın ise gündüz oldu. Nedeni elektrik kontağı olarak görünüyor. Takımların boyandığı boya malzemeleri, vernik, tiner, kauçuk, sünger maddeleri, yanıcı maddeler. Esnafın kesinlikle dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bunlar bir anda yaşanan olaylar.”

YENİ YER AÇILMALIYDI

Siteler’deki üreticilerin daha iyi şartlarda üretim yapabilmesi için Elmadağ’da organize sanayi bölgesi (OSB) oluşturduklarını da hatırlatan Başkan Taklacı şöyle devam etti: “1960’larda 7 bin dönüm üzerine kurulmuş Siteler. 60 sene içerisinde mobilyacı esnafına yeni bir yer açılması gerekirdi. Bunun için 2 buçuk sene mücadele verdik. Üretici esnafını kurtaracak projeyi oluşturduk.

100-150 FABRİKA OLUR

İmar çalışması bakanlıkta. Kurumlar altyapısını bitirsin; bir an önce yolunu, asfaltını, kanalizasyonunu, elektriğini, suyunu getirsinler, orada 100-150 fabrika olur. Ankara’da esnafa yeni bir yer açılmazsa orada yangın da olur, başka olaylar da. Etrafı da çok katlı konut. Bir an önce destek verilip OSB hayata geçirilmeli.” Taklacı, “Siteler’de itfaiye yeterli mi?” sorusuna ise “Yeterli, ancak itfaiyenin gençleştirilmesi lazım” yanıtını verdi.

BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Siteler’de son olarak dün bir iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındıktan sonra söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu. Siteler’de, 16 Ocak’ta 4 katlı fabrikada yangın çıkmış, Suriyeli 5 işçi yaşamını yitirmişti.