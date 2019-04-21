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Ankara Haberleri: Kurtuluş OSB'de

ANKARA HABERLERİ

Kurtuluş OSB'de

Murat YILMAZ
21.04.2019 - 15:27Son Güncelleme :

Son bir haftada üç yangının yaşandığı Siteler’de, yangınların elektrik kontağından çıkması dikkat çekerken, ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı, Siteler’deki üretimin OSB’ye taşınması gerekliliğini söyledi ve “Ankara’da esnafa yeni bir yer açılmazsa orada yangın da olur, başka olaylar da” dedi.

Murat YILMAZ

Türkiye'de ‘mobilya üretiminin kalbi’ olarak nitelendirilen Siteler’de bir hafta üç yangının yaşanması, gözleri mobilya üretim atölyelerine çevirdi.

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarları Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, Siteler’deki üretimin, Elmadağ’da oluşturdukları OSB’ye taşınması gerekliliğine dikkat çekti. Taklacı, şunları söyledi:

NEDENİ ELEKTRİK KONTAĞI

“Siteler’de 15 bine yakın esnaf bulunuyor, işveren ve çalışanla beraber 80 bin kişi var. Günlük sirkülasyon 130-150 bin kişi arasında değişiyor. İki yangın gece, son yaşanan yangın ise gündüz oldu. Nedeni elektrik kontağı olarak görünüyor. Takımların boyandığı boya malzemeleri, vernik, tiner, kauçuk, sünger maddeleri, yanıcı maddeler. Esnafın kesinlikle dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bunlar bir anda yaşanan olaylar.”

Kurtuluş OSBde

YENİ YER AÇILMALIYDI

Siteler’deki üreticilerin daha iyi şartlarda üretim yapabilmesi için Elmadağ’da organize sanayi bölgesi (OSB) oluşturduklarını da hatırlatan Başkan Taklacı şöyle devam etti: “1960’larda 7 bin dönüm üzerine kurulmuş Siteler. 60 sene içerisinde mobilyacı esnafına yeni bir yer açılması gerekirdi. Bunun için 2 buçuk sene mücadele verdik. Üretici esnafını kurtaracak projeyi oluşturduk.

100-150 FABRİKA OLUR

İmar çalışması bakanlıkta. Kurumlar altyapısını bitirsin; bir an önce yolunu, asfaltını, kanalizasyonunu, elektriğini, suyunu getirsinler, orada 100-150 fabrika olur. Ankara’da esnafa yeni bir yer açılmazsa orada yangın da olur, başka olaylar da. Etrafı da çok katlı konut. Bir an önce destek verilip OSB hayata geçirilmeli.” Taklacı, “Siteler’de itfaiye yeterli mi?” sorusuna ise “Yeterli, ancak itfaiyenin gençleştirilmesi lazım” yanıtını verdi.

BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Siteler’de son olarak dün bir iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındıktan sonra söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu. Siteler’de, 16 Ocak’ta 4 katlı fabrikada yangın çıkmış, Suriyeli 5 işçi yaşamını yitirmişti.

 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kurtuluş OSB'de hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Nisan 2019 tarihinde saat 15 27’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kurtuluş OSB'de haberi güncellenecektir.

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