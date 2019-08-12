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Ankara Haberleri: Kurbanın ilk günü hastanede geçti

ANKARA HABERLERİ

Kurbanın ilk günü hastanede geçti

DHA
12.08.2019 - 16:19Son Güncelleme :

Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban keserken yine binlerce kişi yaralandı.

DHA

Yurt genelinde, ‘kesici alet ve hayvanların darbeleri’ ile yaralanan 7 bin 364 kişi, hastanelerde tedaviye alındı. Yaralıların tamamına yakını, ayakta müdahale edildikten sonra evlerine gönderildi. Türkiye’nin en kalabalık ili olan İstanbul’da bayramın ilk günü bin 358 kişi yaralandı. İstanbul’u, 723 yaralı ile başkent Ankara izledi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kurbanın ilk günü hastanede geçti hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Ağustos 2019 tarihinde saat 16 19’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kurbanın ilk günü hastanede geçti haberi güncellenecektir.

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