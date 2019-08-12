Kurbanın ilk günü hastanede geçti

Yurt genelinde, ‘kesici alet ve hayvanların darbeleri’ ile yaralanan 7 bin 364 kişi, hastanelerde tedaviye alındı. Yaralıların tamamına yakını, ayakta müdahale edildikten sonra evlerine gönderildi. Türkiye’nin en kalabalık ili olan İstanbul’da bayramın ilk günü bin 358 kişi yaralandı. İstanbul’u, 723 yaralı ile başkent Ankara izledi.
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