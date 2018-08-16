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Ankara Haberleri: Kuralsıza düdüğü çalan bisikleti alacak

ANKARA HABERLERİ

Kuralsıza düdüğü çalan bisikleti alacak

AA
16.08.2018 - 14:52Son Güncelleme :

"Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında seyahat esnasında verilen görevleri tamamlayıp, fotoğraflayan ve bunu sosyal medyadan paylaşarak en fazla beğeniyi alan 100 çocuğa bisiklet hediye edilecek.

AA

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı’nca başlatılan projede çocuklar, seyahat esnasında kendilerine verilen 4 ayrı görevi yerine getirecek. Bayram tatili süresince gerçekleştirilecek seyahat esnasında kural ihlali yapan sürücüyü ‘kırmızı düdük’ çalarak uyaracak çocuklar, ‘araçta bulunan herkesin emniyet kemerlerinin takılı olduğundan emin olmak, çocukların arkada çocuk koltuğunda yolculuk yapmalarını sağlamak, araç sürücüsüne yolculuk sırasında cep telefonuyla konuşmanın kazaya neden olabileceği ve aşırı hız yapmamaları’ konularında uyarıda bulunacak.
Bu esnada çekilen fotoğrafları sosyal medyadan #KırmızıDüdük etiketiyle paylaşıp en fazla beğeniyi alan 100 çocuğa bisiklet hediye edilecek.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kuralsıza düdüğü çalan bisikleti alacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Ağustos 2018 tarihinde saat 14 52’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kuralsıza düdüğü çalan bisikleti alacak haberi güncellenecektir.

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