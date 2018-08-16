Kuralsıza düdüğü çalan bisikleti alacak

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı’nca başlatılan projede çocuklar, seyahat esnasında kendilerine verilen 4 ayrı görevi yerine getirecek. Bayram tatili süresince gerçekleştirilecek seyahat esnasında kural ihlali yapan sürücüyü ‘kırmızı düdük’ çalarak uyaracak çocuklar, ‘araçta bulunan herkesin emniyet kemerlerinin takılı olduğundan emin olmak, çocukların arkada çocuk koltuğunda yolculuk yapmalarını sağlamak, araç sürücüsüne yolculuk sırasında cep telefonuyla konuşmanın kazaya neden olabileceği ve aşırı hız yapmamaları’ konularında uyarıda bulunacak.

Bu esnada çekilen fotoğrafları sosyal medyadan #KırmızıDüdük etiketiyle paylaşıp en fazla beğeniyi alan 100 çocuğa bisiklet hediye edilecek.