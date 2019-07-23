Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Kuralsız minibüsçü sert kayaya çarptı

Ankara Haberleri: Kuralsız minibüsçü sert kayaya çarptı

ANKARA HABERLERİ

Kuralsız minibüsçü sert kayaya çarptı

Sedat CENİKLİ
23.07.2019 - 15:48Son Güncelleme :

Keçiören’de trafik kurallarını ihlal ederek yolcu alıp-indiren minibüs şoförü, önüne direksiyon kırdığı araçtaki Keçiören İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tahir Güzel’in talimatıyla gözaltına alındı. Farklı suçlardan kaydı da bulunan şahsa, 2 bin 402 TL ceza kesildi.

Sedat CENİKLİ

Keçiören-Ostim hattındaki bir minibüste çalışan şoför Ö.G., geçen hafta yolcu dolu araçla Yunus Emre Caddesi’nden Giresun Caddesi istikametine ilerlerken, yolcu alıp-indirmek için sinyal vermeden aniden şerit değiştirdi. Trafik kurallarını hiçe sayan minibüs şoförünün önüne kırdığı ve kaza riskine sebep olduğu araçta ise Keçiören İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tahir Güzel vardı. Üzerinde üniforması da bulunan Müdür Güzel, şoförü aracından sözlü olarak uyardı. Ancak uyarıyı dikkate almayan Ö.G., minibüsün penceresinden el kol hareketleri de yaparak dur ikazı ve kırmızı ışığa da uymayarak yoluna devam etti.

KAPILARI KİLİTLEDİ, DİRENDİ

Trafik güvenliğini tehliye sokan minibüsş, Giresun Caddesi üzerinde trafik ekiplerince önü kesilerek durduruldu. Ekiplerin, trafik yönünden işlemlerin yapılacağı ve bu sebeple araçtan inmesini söyledikleri şoför, araçtan inmeyi redderek kapıları kilitledi. Bunun üzerine olay yerine takviye ekipler sevk edildi. Direnen şahıs polis ekiplerinin müdahalesiyle kelepçelendi.

Kuralsız minibüsçü sert kayaya çarptı

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

İşlem yapılmak üzere polis merkezi amirliğine götürülen Ö.G.’ye, ehliyeti ticari araç kullanmaya yetersiz olduğu, kırmızı ışık ihlali ve sinyalsiz şerit değiştirdiği için 2 bin 402 TL idari para cezası verildi. Şahsın kasten adam öldürme, yaralama, kötü muamele, tehdit, hakaret, mala zarar verme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından da kaydı olduğu tespit edildi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kuralsız minibüsçü sert kayaya çarptı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Temmuz 2019 tarihinde saat 15 48’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kuralsız minibüsçü sert kayaya çarptı haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Benim tatilim vatandaşın yüzünün gülmesi

Benim tatilim vatandaşın yüzünün gülmesi

Japonlara termal daveti

Japonlara termal daveti

Önce yaya ama...

Önce yaya ama...

Can dostlara ücretsiz aşı

Can dostlara ücretsiz aşı

Avcı kız tuzağını polis bozdu

Avcı kız tuzağını polis bozdu

Baba da yaşama tutunamadı

Baba da yaşama tutunamadı

Çok sesli tek vücut

Çok sesli tek vücut  

En çok konut Keçiören ve Mamak’ta satıldı

En çok konut Keçiören ve Mamak’ta satıldı

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara2 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

24 Temmuz 2019, Çarşamba
  • İmsak
    03:47
  • Güneş
    05:32
  • Öğle
    13:00
  • İkindi
    16:55
  • Akşam
    20:18
  • Yatsı
    21:56
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.