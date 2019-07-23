Kuralsız minibüsçü sert kayaya çarptı

Keçiören-Ostim hattındaki bir minibüste çalışan şoför Ö.G., geçen hafta yolcu dolu araçla Yunus Emre Caddesi’nden Giresun Caddesi istikametine ilerlerken, yolcu alıp-indirmek için sinyal vermeden aniden şerit değiştirdi. Trafik kurallarını hiçe sayan minibüs şoförünün önüne kırdığı ve kaza riskine sebep olduğu araçta ise Keçiören İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tahir Güzel vardı. Üzerinde üniforması da bulunan Müdür Güzel, şoförü aracından sözlü olarak uyardı. Ancak uyarıyı dikkate almayan Ö.G., minibüsün penceresinden el kol hareketleri de yaparak dur ikazı ve kırmızı ışığa da uymayarak yoluna devam etti.

KAPILARI KİLİTLEDİ, DİRENDİ

Trafik güvenliğini tehliye sokan minibüsş, Giresun Caddesi üzerinde trafik ekiplerince önü kesilerek durduruldu. Ekiplerin, trafik yönünden işlemlerin yapılacağı ve bu sebeple araçtan inmesini söyledikleri şoför, araçtan inmeyi redderek kapıları kilitledi. Bunun üzerine olay yerine takviye ekipler sevk edildi. Direnen şahıs polis ekiplerinin müdahalesiyle kelepçelendi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

İşlem yapılmak üzere polis merkezi amirliğine götürülen Ö.G.’ye, ehliyeti ticari araç kullanmaya yetersiz olduğu, kırmızı ışık ihlali ve sinyalsiz şerit değiştirdiği için 2 bin 402 TL idari para cezası verildi. Şahsın kasten adam öldürme, yaralama, kötü muamele, tehdit, hakaret, mala zarar verme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından da kaydı olduğu tespit edildi.