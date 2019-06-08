Kültür merkezleri sosyal ihtiyaçları karşılayacak

Yapılması planlanan merkezler bünyesinde eğitim öğrenim çağındaki gençler için derslik ve kütüphane de barındıracak. Yenimahalle Belediyesi geleneksel Ankara evlerinin modern mimari çizgiler ile yorumlanmasıyla tasarlanan Susuz, Karacakaya ve Memlik kültür merkezlerinin bölge halkının taziye, düğün ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir mekân olarak hizmet vermesi hedefleniyor. Susuz Mahallesi’nde yapılması planlanan bin 100 metrekare arsa alanına sahip kültür merkezi, bodrum kat dâhil 4 kattan oluşuyor. Yaklaşık bin 900 metrekare kapalı inşaat alanına sahip olacak yapının, bodrum katında taziye salonu, salona ait mutfak ve bay, bayan mescit bulunuyor. Karacakaya ve Memlik mahallerinde daha geniş açık alan ve terasa sahip olacak merkezlerin, açık hava organizasyonlarına da ev sahipliği yapması amaçlanıyor.