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Ankara Haberleri: Kültür merkezleri sosyal ihtiyaçları karşılayacak

ANKARA HABERLERİ

Kültür merkezleri sosyal ihtiyaçları karşılayacak

Hürriyet Haber
08.06.2019 - 12:02Son Güncelleme :

Yenimahalle Belediyesi Susuz, Karacakaya ve Memlik mahallelerinde yeni kültür merkezlerini hayata geçirmek için harekete geçti.

Hürriyet Haber

Yapılması planlanan merkezler bünyesinde eğitim öğrenim çağındaki gençler için derslik ve kütüphane de barındıracak. Yenimahalle Belediyesi geleneksel Ankara evlerinin modern mimari çizgiler ile yorumlanmasıyla tasarlanan Susuz, Karacakaya ve Memlik kültür merkezlerinin bölge halkının taziye, düğün ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir mekân olarak hizmet vermesi hedefleniyor. Susuz Mahallesi’nde yapılması planlanan bin 100 metrekare arsa alanına sahip kültür merkezi, bodrum kat dâhil 4 kattan oluşuyor. Yaklaşık bin 900 metrekare kapalı inşaat alanına sahip olacak yapının, bodrum katında taziye salonu, salona ait mutfak ve bay, bayan mescit bulunuyor. Karacakaya ve Memlik mahallerinde daha geniş açık alan ve terasa sahip olacak merkezlerin, açık hava organizasyonlarına da ev sahipliği yapması amaçlanıyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kültür merkezleri sosyal ihtiyaçları karşılayacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Haziran 2019 tarihinde saat 12 02’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kültür merkezleri sosyal ihtiyaçları karşılayacak haberi güncellenecektir.

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