Küllerinden yeniden doğacak

Yetkililerden detaylı bilgi alan Köse şunları söyledi: “Kısa sürede hasar tespit çalışmalarını tamamlayacağız. Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi’mizi yeniden inşa ederek daha güçlü bir şekilde donatıp öğrencilerimizin, gençlerimizin tüm Ankaralıların hizmetine sunacağız. 2017 yılında hizmete açılan tesisimiz özel bir işletme tarafından hizmet vermekteydi. Uzmanlar yangının çıkış sebebini incelemeye devam etmektedir. Yangın tesisin aşağı kısmından yayılmıştır. Çok kısa sürede aşağı kısımdan başlayan yangın bütün tesisi etkisi altına almıştır. Ve maalesef Türkiye’nin birçok ilinden ziyaretçi ağırlayan tesisimiz tüm çabalara rağmen kullanılamaz hale gelmiştir. Tek tesellimiz yaralı ve can kaybının olmaması.” Çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi, 2017 yılının Nisan ayında hizmete açıldı. Ankara’nın en çok ziyaret edilen ikinci adresi olan Gökbilim Merkezi bugüne kadar 46 ilden 70 bin öğrenci ağırladı.