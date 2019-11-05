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Ankara Haberleri: Küllerinden yeniden doğacak

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Küllerinden yeniden doğacak

Hürriyet Haber
05.11.2019 - 08:58 |Son Güncelleme :

Mamak’ta önceki gün çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Mamak Belediyesi Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi’nde incelemelerde bulunan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse tesisin yeniden inşa edileceğini açıkladı.

Hürriyet Haber

Yetkililerden detaylı bilgi alan Köse şunları söyledi: “Kısa sürede hasar tespit çalışmalarını tamamlayacağız. Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi’mizi yeniden inşa ederek daha güçlü bir şekilde donatıp öğrencilerimizin, gençlerimizin tüm Ankaralıların hizmetine sunacağız. 2017 yılında hizmete açılan tesisimiz özel bir işletme tarafından hizmet vermekteydi. Uzmanlar yangının çıkış sebebini incelemeye devam etmektedir. Yangın tesisin aşağı kısmından yayılmıştır. Çok kısa sürede aşağı kısımdan başlayan yangın bütün tesisi etkisi altına almıştır. Ve maalesef Türkiye’nin birçok ilinden ziyaretçi ağırlayan tesisimiz tüm çabalara rağmen kullanılamaz hale gelmiştir. Tek tesellimiz yaralı ve can kaybının olmaması.” Çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi, 2017 yılının Nisan ayında hizmete açıldı. Ankara’nın en çok ziyaret edilen ikinci adresi olan Gökbilim Merkezi bugüne kadar 46 ilden 70 bin öğrenci ağırladı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Küllerinden yeniden doğacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Kasım 2019 tarihinde saat 08 58’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Küllerinden yeniden doğacak haberi güncellenecektir.

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