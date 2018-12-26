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Ankara Haberleri: Kuğulu geçidine tersten girdi

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Kuğulu geçidine tersten girdi

Hürriyet Haber
26.12.2018 - 09:52Son Güncelleme :

Cinnah Caddesi'nden Atatürk Bulvarı istikametine ters yönde ilerleyen Metin A.'nın kullandığı 06 KFK 35 plakalı araç, Kuğulu Park Altgeçidi’nde Atakule istikametine seyir halinde olan Özcan Hacıhasanoğlu yönetimindeki 61 EF 008 plakalı otomobille çarpıştı.

Hürriyet Haber

Kaza sonrası araçla olay yerinden kaçmaya çalışan ve ters yönde gitmeye devam eden Metin A., alt geçit girişinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Bu sırada araçtan inen Metin A, bir süre sonra tekrar aracına binerek bölgeden ayrılmaya çalışınca polis ekipleri otomobilin anahtarına el koydu. Kazanın ardından 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalede bulunduğu sürücüler, herhangi bir yara almadıklarını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Olay nedeniyle Kuğulu Alt Geçidi'nin Cinnah Caddesi istikameti yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kaldı. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından alt geçit yeniden trafiğe açıldı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kuğulu geçidine tersten girdi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Aralık 2018 tarihinde saat 09 52’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kuğulu geçidine tersten girdi haberi güncellenecektir.

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