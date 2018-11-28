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Ankara Haberleri: Küçük korodan trafik dersi

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Küçük korodan trafik dersi

Selma KASAP/AA
28.11.2018 - 09:56Son Güncelleme :

Çankaya Necdet Seçkinöz Ortaokulu öğrencisi Ezgi Baz’ın sözünü yazıp bestesini yaptığı ‘Kemerini Tak’ isimli şarkıyı seslendiren öğrenciler, büyüklerine trafik dersi verirken çektikleri kliple sosyal medyada beğeni topladı.

Selma KASAP/AA

Çankaya Necdet Seçkinöz Ortaokulu müzik öğretmeni Muharrem Baz, aynı okulda eğitim gören kızı Ezgi Baz’ın sözünü yazıp bestesini yaptığı ‘Kemerini Tak’ isimli şarkıya klip çektiklerini ve bu klip ile trafik kuralları konusundaki duyarlılığı artırmayı amaçladıklarını belirtti. Bir öğretmen olarak hazırladıkları kliple bir çocuğun dahi kemerini takarak bir kazadan kurtulmasına katkı sağlamalarının kendileri için çok değerli olacağına işaret eden Baz, “Ne kadar çok çocuğumuz ve yetişkin trafik kurallara uyarsa o kadar güzel bir dünya olacaktır” değerlendirmesini yaptı. Öğrencilerinin en az bir enstrüman çalmasına ve hayatlarında birkaç defa koroya çıkarak şarkı söylemelerine büyük önem verdiğini ifade eden Baz, okullarında ayrıca Türkiye’de yeni yeni öğrenilen ‘ukulele’ isimli enstrümanın öğretimini yaptıklarını, gitar kursu açtıklarını ve koro oluşturduklarını belirtti.

HAREKETLERİ ÖĞRENCİLER BULUYOR

Yaptıkları müzik etkinliklerini sosyal medya ve eğitim siteleri aracılığıyla öğretmenlerle paylaştıklarını dile getiren Baz, onların da istemeleri halinde şarkıların okullarda öğrencilere ulaştırıldığını söyledi. Marşların sözlerini genelde kızı Ezgi ile yazdıklarını ve bestesini de birlikte yaptıklarını dile getiren Baz, “Marşların söylenmesi sırasındaki koronun yapacağı hareketleri tamamen öğrencilerimiz buluyor. Onların önerilerini her zaman dinliyorum” diye konuştu.

RAP TARZINDA BESTE

Ortaokul 5. sınıf öğrencisi ve TRT Çocuk Korosu üyesi Ezgi Baz, trafikle ilgili birtakım gözlemlerinin olduğunu ifade etti. Araçlarda kemer takılmasına yeteri kadar dikkat edilmemesi ve çöplerin araçlardan yollara atılması nedeniyle şarkı sözlerini kaleme aldığını aktaran Ezgi Baz, “Kemerini Tak Tak Tak Kurallara Uymalısın” sözleriyle başlayan şarkısını rap tarzında bestelediğini söyledi. Baz, “Her şarkının bir yazılma nedeni var. İnsanlar bu nedenleri şarkıları duyarak düzeltebilirler. Bu şarkımda çocuklardan trafik kazalarında yaralanmaması, kimseye bir şey olmaması için kendilerine dikkat etmelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.

BİZİM DE DİLİMİZDE OLACAK

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, çalışmaları yerinde incelemek üzere Necdet Seçkinöz Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin seslendirdiği “Kemerini Tak” isimli şarkıyı da dinleyen Yıldız, çocukların bu şekilde bir sanat etkinliği çerçevesinde trafik kurallarını içselleştirerek hayatlarına katmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yıldız, “Öğrencilerimiz, büyüklerine örnek bir davranış sergiledi. Çocuklarımızın şarkısı bir melodi olarak artık bizim de dilimizde olacak.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Küçük korodan trafik dersi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Kasım 2018 tarihinde saat 09 56’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Küçük korodan trafik dersi haberi güncellenecektir.

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