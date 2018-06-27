Küçük Eylül’ü paraşütlü ekipler de arıyor

Ankara Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl AFAD Müdürlüğü ekipleri tarafından keşif uçağı, drone, kadavra köpek timi, iz takip köpek timi ve motorlu yamaç paraşütleri kullanılarak arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Valilik olayla ilgili 1 şüphelinin tutuklandığını ve adli soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.
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