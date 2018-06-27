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Ankara Haberleri: Küçük Eylül’ü paraşütlü ekipler de arıyor

ANKARA HABERLERİ

Küçük Eylül’ü paraşütlü ekipler de arıyor

Hürriyet Haber
27.06.2018 - 09:44Son Güncelleme :

Polatlı Uzunbeyli Mahallesi’nde cuma günü kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’yı arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Hürriyet Haber

Ankara Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl AFAD Müdürlüğü ekipleri tarafından keşif uçağı, drone, kadavra köpek timi, iz takip köpek timi ve motorlu yamaç paraşütleri kullanılarak arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Valilik olayla ilgili 1 şüphelinin tutuklandığını ve adli soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Küçük Eylül’ü paraşütlü ekipler de arıyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Haziran 2018 tarihinde saat 09 44’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Küçük Eylül’ü paraşütlü ekipler de arıyor haberi güncellenecektir.

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