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Ankara Haberleri: Küçük Eylül kaçırıldı mı?

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Küçük Eylül kaçırıldı mı?

Hürriyet Haber
25.06.2018 - 15:20Son Güncelleme :

Yaz tatili için ailesiyle birlikte geldiği Polatlı’da geçtiğimiz cuma günü kaybolan küçük Eylül’ü arama çalışmaları devam ediyor. Eylül’ün babası İbrahim Yağlıkara, “Çocuğumun kaçırıldığını düşünüyorum” dedi.

Hürriyet Haber

Polatlı Uzunbeyli Mahallesi'nde 4 gün önce kaybolan Eylül Yağlıkara'yı (8) arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Asker, AFAD ve özel bir ekip bölgede arama köpekleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ekipleri, diğer taraftan ise Eylül'ün kaçırılması ihtimalini değerlendirirken baba İbrahim Yağlıkara jandarma ekiplerine, "Çocuğumun kaçırıldığını düşünüyorum. Kimseyle bir husumetim yok" dedi. Ekipler, köyde yaşayan U.K. ve annesi N.K.'nin ifadesine başvurdu. Köydeki bazı evlerde de arama çalışması yürütülüyor. Mustafa TURAPOĞLU/DHA

TOPACA: BİRKAÇ ŞÜPHELİ VAR

Ankara Valisi Ercan Topaca da, iki gün önce yaptığı açıklamada Eylül’ün arama çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü belirterek, “Üzerinde çalışılan birkaç şüpheli var” açıklamasını yapmıştı. Topaca, “Tabii çok kesin bir şey olmayınca kimseyi de şüpheli diye zan altında bırakmak istemiyoruz. Bu teknik bir şeydir. Şüphelinin şüpheli olduğunu böyle kuvvetle gösteren karine olmadan çok vatandaşımızı, kimseyi suçlamak istemeyiz. O konuda teknik olarak bazı analiz, laboratuvar tetkiklerini de yaptırıyoruz. İnşallah oradan sonuca gideceğimizi düşünüyorum” demişti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Küçük Eylül kaçırıldı mı? hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 25 Haziran 2018 tarihinde saat 15 20’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Küçük Eylül kaçırıldı mı? haberi güncellenecektir.

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