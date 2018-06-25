Küçük Eylül kaçırıldı mı?

Polatlı Uzunbeyli Mahallesi'nde 4 gün önce kaybolan Eylül Yağlıkara'yı (8) arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Asker, AFAD ve özel bir ekip bölgede arama köpekleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ekipleri, diğer taraftan ise Eylül'ün kaçırılması ihtimalini değerlendirirken baba İbrahim Yağlıkara jandarma ekiplerine, "Çocuğumun kaçırıldığını düşünüyorum. Kimseyle bir husumetim yok" dedi. Ekipler, köyde yaşayan U.K. ve annesi N.K.'nin ifadesine başvurdu. Köydeki bazı evlerde de arama çalışması yürütülüyor. Mustafa TURAPOĞLU/DHA
TOPACA: BİRKAÇ ŞÜPHELİ VAR
Ankara Valisi Ercan Topaca da, iki gün önce yaptığı açıklamada Eylül’ün arama çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü belirterek, “Üzerinde çalışılan birkaç şüpheli var” açıklamasını yapmıştı. Topaca, “Tabii çok kesin bir şey olmayınca kimseyi de şüpheli diye zan altında bırakmak istemiyoruz. Bu teknik bir şeydir. Şüphelinin şüpheli olduğunu böyle kuvvetle gösteren karine olmadan çok vatandaşımızı, kimseyi suçlamak istemeyiz. O konuda teknik olarak bazı analiz, laboratuvar tetkiklerini de yaptırıyoruz. İnşallah oradan sonuca gideceğimizi düşünüyorum” demişti.
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