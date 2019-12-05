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Ankara Haberleri: Küçük balık denetimi

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Küçük balık denetimi

DHA-AA
05.12.2019 - 17:02 |Son Güncelleme :

Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri sevkiyatı yapan araçlar ile Ankara Balık Hâli’ndeki iş yerlerini şafak vaktinde denetledi.

DHA-AA

Ekipler, sevkiyatı yapılan ve satışa sunular ürünlerin boylarını ölçtü, araçları ve dükkânları hijyen yönünden denetlendi. Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, Ankara genelinde toptan balıkçı hali ile perakende satış ve yol kontrol noktaları olmak üzere 405 noktada 30’un üzerinde ekiple denetimler gerçekleştirildiğini açıkladı.

2019’DA 100 BİN TL CEZA KESİLDİ

Yıl içinde 7 bin 100 civarında denetim yaptıklarını, bu denetimlerde balıkçıların büyük oranda avlanma zamanı ve boy yasağına uyduklarının tespit edildiğini belirten Korkmaz, “Kurallara aykırı faaliyet gösteren 56 işletmeye idari para cezası uygulandı ve 9 bin kilogram civarında balığa el konuldu. 365 kilogram da iç sularda tespit ettiğimiz balık suya geri bırakıldı” dedi. Kurallara uymayan işletmelere 1635 lira idari para cezası uygulandığı bilgisini veren Korkmaz, 2019’da balık satışlarına yönelik denetimlerde toplam 100 bin liranın üzerinde ceza uygulandığını ifade ederek, tek bir balığın bile mevsim ve boy yasağına uymaması halinde satışına müsaade edilmeyeceğini vurguladı. 

Küçük balık denetimi
Ekipler, balıkların avlanabilir asgari boy ölçülerinin hamside 9 santimetre, istavrit ve mezgitte 13 santimetre, palamutta ise 25 santimetre olduğunu belirtti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Küçük balık denetimi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Aralık 2019 tarihinde saat 17 02’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Küçük balık denetimi haberi güncellenecektir.

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