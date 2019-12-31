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Ankara Haberleri: Kucakta bebek duygu sömürüsü

ANKARA HABERLERİ

Kucakta bebek duygu sömürüsü

Hürriyet Haber
31.12.2019 - 09:17 |Son Güncelleme :

Altındağ’da polis ve zabıta ekiplerinin iş birliğindeki uygulama sonucunda 38 dilenci hakkında yasal işlem yapıldı. Yakalanan dilencilerin bebek arabalarında taşıdığı minik bedenler dikkat çekti.

Hürriyet Haber

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Altındağ Belediyesi’ne bağlı zabıta ekiplerinin iş birliğinde dilenci ve seyyar satıcılara yönelik uygulama yapıldı. Uygulama sonucunda Altındağ’da farklı noktalardan cam silerek veya başka yöntemlerle dilencilik yaptığı tespit edilen 38 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi. Yakalanan dilencilerin yanındaki küçücük çocukların istismar edilerek dilendirdiği anlaşıldı.

9 SEYYAR TEZGÂHTAN KALKTI

Öte yandan uygulama sonucunda mısır, simit, çiçek, kestane, çay ve milli piyango bileti satışı yapan 9 seyyar satıcının da yapılan işlemlerin ardında tezgahları kaldırıldı.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kucakta bebek duygu sömürüsü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 31 Aralık 2019 tarihinde saat 09 17’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kucakta bebek duygu sömürüsü haberi güncellenecektir.

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