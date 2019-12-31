Kucakta bebek duygu sömürüsü

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Altındağ Belediyesi’ne bağlı zabıta ekiplerinin iş birliğinde dilenci ve seyyar satıcılara yönelik uygulama yapıldı. Uygulama sonucunda Altındağ’da farklı noktalardan cam silerek veya başka yöntemlerle dilencilik yaptığı tespit edilen 38 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi. Yakalanan dilencilerin yanındaki küçücük çocukların istismar edilerek dilendirdiği anlaşıldı.

9 SEYYAR TEZGÂHTAN KALKTI



Öte yandan uygulama sonucunda mısır, simit, çiçek, kestane, çay ve milli piyango bileti satışı yapan 9 seyyar satıcının da yapılan işlemlerin ardında tezgahları kaldırıldı.