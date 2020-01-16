Kredi çetesi çökertildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kredi çekemeyen çok sayıda vatandaşın dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bankalardan kredi çekemeyen kişileri senet karşılığı kredi sağlama vaadiyle kandıran çeteyi takibe alan ekipler ekipler, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Ankara ile Kırşehir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı, 5’i tutuklandı.

KAPORA VE KOMİSYON İSTEDİLER

Paraya ihtiyacı olup da bankalardan kredi alamayan kişileri caddelere-sokaklara, otobüs duraklarına yapıştırdıkları, sosyal medyada verdikleri ‘kolay kredi’ ilanlarıyla kandıran çete, kendilerini arayanlardan ilk şart kapora ve komisyon isteyerek, mağdurlara yüksek meblağlar içeren senetler imzalattı. Kredi çıkmadığı halde senetleri işleme koyan çete üyeleri, mağdurların evlerine ve maaşlarına icra takibi başlattı.

AVUKATI DA ARACI YAPTILAR

10 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından ‘suç işlemek için örgüt kurma’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5’i mahkemece tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada, mağdurlar icra müdürlüklerinde sorun çıkarmamaları için kendilerini ikna eden avukat C.T’den de şikâyetçi oldu. Bunun üzerine avukat C.T hakkında soruşturma başlatıldı.

EMEKLİ MAAŞINA İCRA KESTİRDİLER

Çetenin mağdurlarından Murat Güzel, evlenmek için krediye ihtiyaç duyduğunu ve otobüs durağında gördüğü ilan üzerine krediye başvurduğunu söyledi. Çeteye ilk iş 2 bin lira kapora ödediğini söyleyen Güzel, “Verdiğim parayı, kredi çıkmıyor denilerek geri vermediler. Onlar yüzünden nişanım atıldı ve sevdiğim kızla birleşemiyorum” dedi. 50 bin lira kredi alabilmek için senet imzalayan Yaşar Gürel ise 2 bin 300 lira emekli maaşının tamamının gelen icra nedeniyle kesildiğini ve şu ana kadar hesabından 40 bin lira para kesildiğini söyledi. Hürriyet Ankara 2018’de ‘Kaldırım Kredisi’ ve ‘Aman Dikkat Her Yerdeler’ manşetleriyle konuyu gündeme getirmiş, vatandaşları uyarmıştı.

Vatandaşları tuzağa çeken ilanlar, belediye ekiplerince sökülmesine rağmen ertesi gün tekrar yapıştırılıyordu.