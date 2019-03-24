Köylerden alıp Ankara’da dağıtacağız

Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, köylerde alım garantili sözleşmeli tarım yaptırmayı plandıklarını belirterek, “Havucunuz mu, domatesiniz mi, soğanınız mı elinizde kaldı? Belediye olarak hepsini, maliyetine alıp Ankara’da evlere dağıtacağız” dedi. Dün, iki dönem belediye başkanlığı yaptığı Beypazarı’nda vatandaşlarla bir araya gelen Yavaş, Büyükşehir Belediyesi’nin ağaç alımı için ANFA’ya fazladan 222 milyon lira ödeme yaptığını iddia ederek, özetle şunları söyledi:

“Sadece anket değil. Bugün (dün) elime bir belge geçti. İki yılda sadece ağaç alımı için iki katrilyonun üzerinde para ödenmiş ANFA’ya. Yani 2-3 lira ödenen bir çalı, Ankara Belediyesi’ne 14-15 liraya girmiş. Yani istiyorlar ki bu koltuk bizde kalsın. Mansur Yavaş gelirse, bunlar ortaya çıkacak. Çıkmaması lazım. İlk yaptığımız hesapta bile 222 milyon lira fazla para ödendiğini tespit ettik.

KÖYLERE SÖZLEŞMELİ ÜRETİM

Ankara Belediyesi olarak, ne kadar ilçemiz varsa sözleşmeli üretim yaptırmak suretiyle bundan sonra bu tür alımları oralardan yapacağız. Biz onlardan aldığımız parayı Avrupa’ya değil kendi köylümüze harcayağız. Bazen soğan, patates, havuç elde kalır. Ankara Büyükşehir’in bir yetkisi var. Havucunuz mu domatesiniz mi soğanınız mı elinizde kaldı? Ankara Belediyesi, hepsini maliyetiyle alıp, Ankara’da evlere dağıtır. Vatandaşın içine çıkıp dert dinleyemiyorlar. Bana her türlü ulaşabilirsiniz. Ankara’nın neresinden gelen olursa olsun Ankara Belediyesi’ne, geldiğinde öncelikle işleri hallolacak. Kapı herkese açık olacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.”

İFTİRA ATIYORLAR

Sahte senet iddialarıyla ilgili olarak da konuşan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Yalan konuşuyorsunuz. İftiradan büyük günah yoktur. O koltuğu kaptırmamak için tertemiz insanlara iftira atıyorsunuz. Benim sizden istediğim şey şu. Bu iftirayı yapanları sandığa gömmektir. Anlatamıyorlar projelerini, geçmişlerini. Sadece iftira atıyorlar. Kul hakkımı helal etmiyorum. Rekor kırmak suretiyle bunların dersini verelim.”