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Ankara Haberleri: Köye ev yapan ruhsat ücreti ödemeyecek

ANKARA HABERLERİ

Köye ev yapan ruhsat ücreti ödemeyecek

Hürriyet Haber
28.10.2019 - 16:55 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, köyüne 100 metrekareye kadar ev yaptırmak isteyenlerden ücret almadan ruhsat vereceklerini açıkladı.

Hürriyet Haber

Beypazarı’nda muhtarlarla bir araya gelen Başkan Yavaş, köylerle ilgili imar değişikliği konusunda, “Birçok kişi köyüne ev yapamıyor. Biz 920 köye 11 tip projeyi hazırladık. Bu ay ya da önümüzdeki ay Belediye Meclisi’ne konuyu getireceğiz, yetişirse bu sorun ortadan kalkacak. Eskiden 40 metrekare ev yapanlara ücretsiz, masraf verilmeden ruhsat veriliyormuş. Biz bunu 100 metrekareye çıkaracağız. Meclis’te kabul edilirse köyde yaşayan vatandaş gidecek, istediği yere evini bir kuruş harcamadan yapacak. İlçe belediyelere de bu konuda önerilerde bulunacağız, siz de bunlardan masraf almayın diye. Elektrik projesi, beton projesi, demir projesi bunlar hazır geldiği için bunlara ayrıca para ödemeyeceksiniz” dedi. Yavaş ayrıca bundan sonra mahalle statüsündeki köy yollarında asfalt çalışması yerine beton yol yapma kararı aldıklarını da kaydetti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Köye ev yapan ruhsat ücreti ödemeyecek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Ekim 2019 tarihinde saat 16 55’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Köye ev yapan ruhsat ücreti ödemeyecek haberi güncellenecektir.

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