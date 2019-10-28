Köye ev yapan ruhsat ücreti ödemeyecek

Beypazarı’nda muhtarlarla bir araya gelen Başkan Yavaş, köylerle ilgili imar değişikliği konusunda, “Birçok kişi köyüne ev yapamıyor. Biz 920 köye 11 tip projeyi hazırladık. Bu ay ya da önümüzdeki ay Belediye Meclisi’ne konuyu getireceğiz, yetişirse bu sorun ortadan kalkacak. Eskiden 40 metrekare ev yapanlara ücretsiz, masraf verilmeden ruhsat veriliyormuş. Biz bunu 100 metrekareye çıkaracağız. Meclis’te kabul edilirse köyde yaşayan vatandaş gidecek, istediği yere evini bir kuruş harcamadan yapacak. İlçe belediyelere de bu konuda önerilerde bulunacağız, siz de bunlardan masraf almayın diye. Elektrik projesi, beton projesi, demir projesi bunlar hazır geldiği için bunlara ayrıca para ödemeyeceksiniz” dedi. Yavaş ayrıca bundan sonra mahalle statüsündeki köy yollarında asfalt çalışması yerine beton yol yapma kararı aldıklarını da kaydetti.