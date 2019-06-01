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Ankara Haberleri: Köşe bucak bayram temizliği

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Köşe bucak bayram temizliği

Hürriyet Haber
01.06.2019 - 15:57Son Güncelleme :

Ramazan Bayramı’na bir gün kala Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin çeşitli noktalarında bayram temizliği yapıldı. Ulus Atatürk Heykeli’ni yıkayan ekipler, yol ve kaldırımları süpürdü, cam bariyerleri, alt-üst geçit asansörlerini ve kent mobilyalarını temizledi. Mezarlıklarda da bakım ve yıkama yapıldı.

Hürriyet Haber

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentte bayram temizliği gerçekleştirdi. Kent Estetiği Daire Başkanlığı Kent Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yol ve kaldırım süpürme, bariyer yıkama, atıkların toplanması başta olmak üzere kent mobilyalarını temizleyerek dezenfekte etti. Ekipler, Anıtkabir çevresi, Ulus Atatürk Heykeli, meydanlarda bulunan cam bariyerlerin yıkanması, üst ve alt geçit asansörlerinin kabin içi ve kule cam temizliklerini de gerçekleştirdi.

15 İLÇEYE DESTEK

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi 15 ilçeye temizlik desteği sağladı. Çevre ilçelerde meydan, ana cadde ve kaldırımlar, vakumlu yol süpürme ve özel tertibatlı araçlarla yıkanarak, atık toplama araçları ve profesyonel ekiplerle genel temizlik yapıldı. Mezarlıkların ara yolları ve çevrelerine bakım, düzenleme ve yıkama çalışması yapan ekipler, Cebeci Asri, Karşıyaka, Mamak Ortaköy, Sincan Çimşit ve Gölbaşı Mezarlığı dahil olmak üzere çevre ilçelerde bulunan mezarlıkları bayram öncesi ve sonrası ziyaretlere uygun hale getirdi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Köşe bucak bayram temizliği hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Haziran 2019 tarihinde saat 15 57’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Köşe bucak bayram temizliği haberi güncellenecektir.

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