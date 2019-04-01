Korumazsak can yakacak

EV ÇÖKMEK ÜZERE



“İstiklal Mahallesi sınırlarındaki Kargı Sokak’ta, 25 numaralı ev çökmek üzere. Çocuklar bu sokakta oyun oynuyor. Her gün, yayalar bu sokaktan geçiyor.







Hem üzücü bir olay yaşanmadan bu tehlikeye dikkat çekmek, hem de bu tarihi evlerin kent turizmine kazandırılması amacıyla yetkililere bir kez daha seslenmek istiyorum. Gerçekten bu tarihi kaybetmeden kazanamaz mıyız?”





Hürriyet Ankara, 11 Şubat’ta ‘Kaybetmeden Kazanalım’ manşetiyle, İstiklal Mahallesi’ndeki tarihi evleri gündeme getirmişti.

SEĞMENLER’İN HALİ İÇLER ACISI

Okur Mehmet Ak, “Seğmenler Parkı’nın hali içler acısı. Park, bir hayli bakımsız kalmış. Tuvaletleri çok kirli ve ilkel. İhmal ve umursamazlık zincirinin kurbanı gibi” diyor.



