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Ankara Haberleri: Korumazsak can yakacak

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Korumazsak can yakacak

Hürriyet Haber
01.04.2019 - 09:44Son Güncelleme :

Yahudi Mahallesi olarak da bilinen Altındağ’ın İstiklal Mahallesi’nde, tarihi evlerden birinin yıkılmak üzere olduğuna dikkat çeken okur Sema Akçay, uyarıyor: “Çocuklar bu sokakta oyun oynuyor.”

Hürriyet Haber

EV ÇÖKMEK ÜZERE

“İstiklal Mahallesi sınırlarındaki Kargı Sokak’ta, 25 numaralı ev çökmek üzere. Çocuklar bu sokakta oyun oynuyor. Her gün, yayalar bu sokaktan geçiyor.

Korumazsak can yakacak

Hem üzücü bir olay yaşanmadan bu tehlikeye dikkat çekmek, hem de bu tarihi evlerin kent turizmine kazandırılması amacıyla yetkililere bir kez daha seslenmek istiyorum. Gerçekten bu tarihi kaybetmeden kazanamaz mıyız?”

Korumazsak can yakacak
Hürriyet Ankara, 11 Şubat’ta ‘Kaybetmeden Kazanalım’ manşetiyle, İstiklal Mahallesi’ndeki tarihi evleri gündeme getirmişti.

SEĞMENLER’İN HALİ İÇLER ACISI

Okur Mehmet Ak, “Seğmenler Parkı’nın hali içler acısı. Park, bir hayli bakımsız kalmış. Tuvaletleri çok kirli ve ilkel. İhmal ve umursamazlık zincirinin kurbanı gibi” diyor.

Tehlike geliyorum diyorTehlike geliyorum diyor!

 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Korumazsak can yakacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Nisan 2019 tarihinde saat 09 44’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Korumazsak can yakacak haberi güncellenecektir.

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