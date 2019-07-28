Yeşil alanında yapılaşma istemediklerini kaydeden Koru Mahallesi sakinleri, Ankara Okçuluk İhtisas Kulübü’nün yanı sıra alan üzerinde büyük bir çarşı oluşturulmak istendiğini de belirterek, “Koru’yu koruyalım” diyor.

BAĞLICA BAĞLANAMADI

‘ÜÇ AY’ DENİLMİŞTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin şubat ayında “Üç ayda tamamlanması hedefleniyor” açıklaması yaptığı ‘Bağlıca Mahallesi’ni direkt olarak Batı Çevre Yolu’na bağlayacak yol’, halen tamamlanamadı. Hürriyet Ankara okurları, bağlantı çalışmasının akıbetini merak ediyor.

KENE VAR

İNCELEME YAPILSIN

Kalecik’in Uludere Barajı’nda iki farklı ‘kene’ türüne rastlayan Hürriyet Ankara okuru Sinan Aydın, “Kenelerden biri kahverengi, diğeri ise siyah renkteydi. İnsanların gezmek ve balık tutmak için geldikleri bu bölgede inceleme yapılmasını istiyorum” diyor.

* HIZ LİMİTİNE UYMAYAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI

* METRO İSTASYONLARINDA ÇÖP KUTULARI YETERSİZ

* KAVAKLIDERE’NİN EZELİ VE EBEDİ DERDİ