Yeşil alanında yapılaşma istemediklerini kaydeden Koru Mahallesi sakinleri, Ankara Okçuluk İhtisas Kulübü’nün yanı sıra alan üzerinde büyük bir çarşı oluşturulmak istendiğini de belirterek, “Koru’yu koruyalım” diyor.
BAĞLICA BAĞLANAMADI
‘ÜÇ AY’ DENİLMİŞTİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin şubat ayında “Üç ayda tamamlanması hedefleniyor” açıklaması yaptığı ‘Bağlıca Mahallesi’ni direkt olarak Batı Çevre Yolu’na bağlayacak yol’, halen tamamlanamadı. Hürriyet Ankara okurları, bağlantı çalışmasının akıbetini merak ediyor.
KENE VAR
İNCELEME YAPILSIN
Kalecik’in Uludere Barajı’nda iki farklı ‘kene’ türüne rastlayan Hürriyet Ankara okuru Sinan Aydın, “Kenelerden biri kahverengi, diğeri ise siyah renkteydi. İnsanların gezmek ve balık tutmak için geldikleri bu bölgede inceleme yapılmasını istiyorum” diyor.
* HIZ LİMİTİNE UYMAYAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI
* METRO İSTASYONLARINDA ÇÖP KUTULARI YETERSİZ
* KAVAKLIDERE’NİN EZELİ VE EBEDİ DERDİ
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Koru! hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Temmuz 2019 tarihinde saat 14 37’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Koru! haberi güncellenecektir.