Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Koru!

Ankara Haberleri: Koru!

ANKARA HABERLERİ

Koru!

Hürriyet Haber
28.07.2019 - 14:37Son Güncelleme :

Çayyolu metrosu Koru istasyonu çıkışındaki yeşil alanda inşaat çalışması başladı. Bölge halkı duruma tepkili.

Hürriyet Haber

Yeşil alanında yapılaşma istemediklerini kaydeden Koru Mahallesi sakinleri, Ankara Okçuluk İhtisas Kulübü’nün yanı sıra alan üzerinde büyük bir çarşı oluşturulmak istendiğini de belirterek, “Koru’yu koruyalım” diyor.

Koru

BAĞLICA BAĞLANAMADI

‘ÜÇ AY’ DENİLMİŞTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin şubat ayında “Üç ayda tamamlanması hedefleniyor” açıklaması yaptığı ‘Bağlıca Mahallesi’ni direkt olarak Batı Çevre Yolu’na bağlayacak yol’, halen tamamlanamadı. Hürriyet Ankara okurları, bağlantı çalışmasının akıbetini merak ediyor.

Koru

KENE VAR

İNCELEME YAPILSIN

Kalecik’in Uludere Barajı’nda iki farklı ‘kene’ türüne rastlayan Hürriyet Ankara okuru Sinan Aydın, “Kenelerden biri kahverengi, diğeri ise siyah renkteydi. İnsanların gezmek ve balık tutmak için geldikleri bu bölgede inceleme yapılmasını istiyorum” diyor.

Koru

* HIZ LİMİTİNE UYMAYAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI

* METRO İSTASYONLARINDA ÇÖP KUTULARI YETERSİZ

* KAVAKLIDERE’NİN EZELİ VE EBEDİ DERDİ

Koru’da neler oluyorKoru’da neler oluyor?

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Koru! hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Temmuz 2019 tarihinde saat 14 37’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Koru! haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Kaliteli ligde mücadeleye hazırım

Kaliteli ligde mücadeleye hazırım

Bayrama dolandırıcı gölgesi düşmesin

Bayrama dolandırıcı gölgesi düşmesin

Demir atlar için 6 maddelik yol haritası

Demir atlar için 6 maddelik yol haritası

Arıtma maliyetinden tasarruf sağlanacak

Arıtma maliyetinden tasarruf sağlanacak

5 ayda 20 bin kiloya yakın atık toplandı

5 ayda 20 bin kiloya yakın atık toplandı

Müebbet hapis istemiyle yargılanıyor

Müebbet hapis istemiyle yargılanıyor

Sokak hayvanlarına beslenme noktaları

Sokak hayvanlarına beslenme noktaları

Her şey hayal etmekle başlıyor

Her şey hayal etmekle başlıyor

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara2 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

29 Temmuz 2019, Pazartesi
  • İmsak
    03:54
  • Güneş
    05:37
  • Öğle
    13:00
  • İkindi
    16:54
  • Akşam
    20:13
  • Yatsı
    21:49
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.