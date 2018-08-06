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Ankara Haberleri: Korsan cebe durak çözümü

ANKARA HABERLERİ

Korsan cebe durak çözümü

Sedat CENİKLİ
06.08.2018 - 17:18Son Güncelleme :

Ankara’da, yasak olmasına rağmen otobüs firmaları AŞTİ dışında yolcu indirip, bindirmeye devam ediyor. AŞTİDER Başkanı Mustafa Özbakır, “Büyükşehir Belediyesi ile birlikte belirleyeceğimiz 3-4 noktaya durak şeklinde indirme-bindirme yerleri yapılacak” dedi.

Sedat CENİKLİ

Başkent’te, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları yasak olmasına rağmen yol kenarlarında yolcu indirip, bindirmeye devam ediyor. Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’ne (AŞTİ) bazı bölgelerden ulaşımın uzak olması ve cep terminalleri bulunmaması nedeniyle kentin farklı noktaları korsan cep terminaline çevirilmiş durumda. Hürriyet Ankara, araçla AŞTİ’ye 6-7 dakika mesafede bulunan Anadolu Bulvarı üzerindeki korsan cep terminalini görüntüledi. Yolcular arasında ‘GİMAT Terminali’ olarak da adlandırılan bölgede, günün her saati yolcu indirilip, bindiriliyor. Yoğunluğuna göre art arda ya da yan yana dizilen otobüsler, bagajları ve yolcuları alarak yollarına devam ediyor.

ŞERİT İŞGALİ TRAFİĞİ KİLİTLİYOR

Emniyet şeridi dahil 5 şerit olan yoldaki yolcu indirme, bindirme işlemi nedeniyle zaman zaman trafik kilitleniyor. Yolun iki şeridi otobüslerce işgal edildiğinden trafik üç şeritten akıyor. Yolcu otobüsleriyle burun buruna gelen diğer sürücüler ise duruma tepki gösteriyor. Kaza tehlikesine dikkat çeken sürücüler, trafik ekiplerince önlem alınmasını talep ediyor.

3-4 NOKTA BELİRLENECEK

Yaşanan sorunlarla ilgili kendilerine de şikâyetler geldiğini belirten Ankara Şehirlerarası Otobüs İşletmecileri ve Acenteleri Derneği (AŞTİDER) Başkanı Mustafa Özbakır, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir çalışma içinde olduklarını söyledi. GİMAT bölgesindeki indirme, bindirmenin yasak olmasına karşın vatandaşa kolaylık olsun diye yapıldığını aktaran Özbakır, “Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüştük. Belediye ile birlikte belirleyeceğimiz 3-4 noktaya, durak şeklinde yolcu indirme ve bindirme yerleri yapılacak. Biletli yolcuların mağdur olmaması için durak benzeri yerler olacak. Bu noktaları, bayram sonrası belirleyeceğiz” diye konuştu.

Hürriyet Ankara, daha önce de “Bu sorunu cep çözer” ve “İşte bu da korsan cep” manşetleriyle kentte cep terminali bulunmamasından kaynaklı yaşanan sorunlara dikkat çekmişti.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Korsan cebe durak çözümü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Ağustos 2018 tarihinde saat 17 18’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Korsan cebe durak çözümü haberi güncellenecektir.

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