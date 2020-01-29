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Ankara Haberleri: ‘Koronavirüs’e karşı özel oda

ANKARA HABERLERİ

‘Koronavirüs’e karşı özel oda

Selen YALAZ-Muhammet BAYRAM/DHA
29.01.2020 - 15:31 |Son Güncelleme :

Sağlık Bakanlığı tarafından, Çin'de ortaya çıkan 'koronavirüs' nedeniyle 2'si Ankara'da olmak üzere ülke genelinde 25 hastanede virüse karşı negatif basınçlı izalosyan sistemine sahip odalar oluşturuldu.

Selen YALAZ-Muhammet BAYRAM/DHA

Ankara’da vaka tespit edilmesi halinde karantina ve tedavi işlemlerinin uygulanacağı hastaneler Şehir Hastanesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak belirlendi. Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Süha Şen, virüse karşı gereken tüm önlemlerin alındığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

HAVA BASINÇ SİSTEMİNE SAHİP

“Burada negatif ve pozitif dediğimiz hava basıncı sistemine sahip odalarımız var. Bu odalar 'koronavirüs' gibi virüsler olduğunda dışarıdan giren havanın içeriye, içerideki havanın dışarıya çıkmamasını sağlar. Bu hastalıklara sahip kişilerle ilgilenen sağlık personellerimiz de özel eğitim aldı. Eğer hastaya bir müdahale edeceksek, siperlik ve maskemizi de mutlaka takıyoruz. Bu tarz hastalıklarda C vitamini ya da benzeri vitaminleri almak çok önemli.” 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘Koronavirüs’e karşı özel oda hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Ocak 2020 tarihinde saat 15 31’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘Koronavirüs’e karşı özel oda haberi güncellenecektir.

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