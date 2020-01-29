‘Koronavirüs’e karşı özel oda

Ankara’da vaka tespit edilmesi halinde karantina ve tedavi işlemlerinin uygulanacağı hastaneler Şehir Hastanesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak belirlendi. Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Süha Şen, virüse karşı gereken tüm önlemlerin alındığını belirterek şu bilgileri paylaştı:



HAVA BASINÇ SİSTEMİNE SAHİP



“Burada negatif ve pozitif dediğimiz hava basıncı sistemine sahip odalarımız var. Bu odalar 'koronavirüs' gibi virüsler olduğunda dışarıdan giren havanın içeriye, içerideki havanın dışarıya çıkmamasını sağlar. Bu hastalıklara sahip kişilerle ilgilenen sağlık personellerimiz de özel eğitim aldı. Eğer hastaya bir müdahale edeceksek, siperlik ve maskemizi de mutlaka takıyoruz. Bu tarz hastalıklarda C vitamini ya da benzeri vitaminleri almak çok önemli.”