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Ankara Haberleri: Köprü altında ters döndü

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Köprü altında ters döndü

Hürriyet Haber
24.01.2019 - 14:08Son Güncelleme :

Ankara'da meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Hürriyet Haber

Anadolu Bulvarı GİMAT köprüsü altından çevre yolu istikametinde seyir halinde olan sürücüsünün kimliği henüz belli olmayan 06 GE 6414 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar araçta sıkışan sürücüyü bagajdan çıkardı. Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Köprü altında ters döndü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Ocak 2019 tarihinde saat 14 08’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Köprü altında ters döndü haberi güncellenecektir.

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