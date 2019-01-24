Köprü altında ters döndü

Anadolu Bulvarı GİMAT köprüsü altından çevre yolu istikametinde seyir halinde olan sürücüsünün kimliği henüz belli olmayan 06 GE 6414 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar araçta sıkışan sürücüyü bagajdan çıkardı. Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
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