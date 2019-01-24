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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Köprü altında ters döndü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Ocak 2019 tarihinde saat 14 08’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Köprü altında ters döndü haberi güncellenecektir.