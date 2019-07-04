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Ankara Haberleri: Köpekleri zehirleyenler ağır cezada yargılanacak

ANKARA HABERLERİ

Köpekleri zehirleyenler ağır cezada yargılanacak

Özkan ARSLAN/DHA
04.07.2019 - 14:59Son Güncelleme :

Yenimahalle’de 16 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesiyle ilgili tutuksuz yargılanan 3 sanık, 24 Eylül'de, 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Özkan ARSLAN/DHA

Batıkent'te nisan ayında 16 köpeğin zehirlenerek telef edilmesiyle ilgili gözaltına alınan Aydın Gölge, Levent Özcan ve Musa Devran, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 3 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, sanıkların, müşteki Buket Özgünlü'nün sahibi olduğu 'Tarçın', 'Fıstık' ve 'Ceviz' adlı köpekler ile diğer sokak köpeklerine hiçbir neden yokken tavuk etiyle birlikte metomil (böcek ilacı) verdiği belirtildi. Bu maddenin köpeklerin zehirlenmesi dışında insan, hayvan ve bitkiler açısından kalıcı nitelik oluşturacak şekilde çevrenin kirletilmesi kapsamında bir sonuç doğuracağına dikkat çekildi. Tutuksuz sanıklar, Ankara 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame kapsamında 24 Eylül'de hakim karşısına çıkacak. Sanıklar, 'haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldürmek, işe yaramayacak hale getirmek veya değerinin azalmasına neden olmak' ve 'çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten zarar vermek' suçlarından 5 yıl 4 ay hapis cezası istemiyle yargılanacak

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Köpekleri zehirleyenler ağır cezada yargılanacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Temmuz 2019 tarihinde saat 14 59’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Köpekleri zehirleyenler ağır cezada yargılanacak haberi güncellenecektir.

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