Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Konut satışında Ankara’dan dört ilçe ilk 10’da

Ankara Haberleri: Konut satışında Ankara’dan dört ilçe ilk 10’da

ANKARA HABERLERİ

Konut satışında Ankara’dan dört ilçe ilk 10’da

AA
02.10.2019 - 09:05Son Güncelleme :

Ülke genelinde nüfusu 150 binin üzerinde 159 ilçenin dahil edildiği, ‘Türkiye Genelinde En Çok Konut Satılan İlçeler’ araştırmasında, Ankara’nın 4 ilçesi ilk 10’da yer aldı.

AA

Türkiye genelinde yılın 8 ayında en çok konut satılan ilçe 18 bin 976 adetle İstanbul Esenyurt olurken, Esenyurt’u, 11 bin 510 adetle Antalya Kepez ve 10 bin 651 adetle Ankara Keçiören takip etti. Çankaya 10 bin 309 adetle dördüncü ve Mamak 9 bin 842 adetle beşinci, Yenimahalle ise 7 bin 784 adetle yedinci sırada yer aldı. 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Konut satışında Ankara’dan dört ilçe ilk 10’da hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Ekim 2019 tarihinde saat 09 05’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Konut satışında Ankara’dan dört ilçe ilk 10’da haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Tanıştıkları yerde evlendiler

Tanıştıkları yerde evlendiler

Başkan Altınok’tan parkta spora davet

Başkan Altınok’tan parkta spora davet

Onların bir tebessümü bile bize yeter

Onların bir tebessümü bile bize yeter

Kafa kafaya çarpıştılar

Kafa kafaya çarpıştılar

İlk yardım hayat kurtarır

İlk yardım hayat kurtarır

Saçlara şekil vererek geçen bir ömür

Saçlara şekil vererek geçen bir ömür

Pursaklar’a yeni parklar

Pursaklar’a yeni parklar

Çocuklara ücretsiz göz taraması

Çocuklara ücretsiz göz taraması

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara6 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

02 Ekim 2019, Çarşamba
  • İmsak
    05:15
  • Güneş
    06:38
  • Öğle
    12:43
  • İkindi
    16:01
  • Akşam
    18:38
  • Yatsı
    19:56
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.