Konut satışında Ankara’dan dört ilçe ilk 10’da

Türkiye genelinde yılın 8 ayında en çok konut satılan ilçe 18 bin 976 adetle İstanbul Esenyurt olurken, Esenyurt’u, 11 bin 510 adetle Antalya Kepez ve 10 bin 651 adetle Ankara Keçiören takip etti. Çankaya 10 bin 309 adetle dördüncü ve Mamak 9 bin 842 adetle beşinci, Yenimahalle ise 7 bin 784 adetle yedinci sırada yer aldı.