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Ankara Haberleri: Kontrolü kaybetti 14 araç biçti

ANKARA HABERLERİ

Kontrolü kaybetti 14 araç biçti

AA
25.04.2018 - 14:12Son Güncelleme :

Samsun Yolu’nda TIR’ın çarptığı kamyon seyir ve park halindeki 14 aracı biçti. Yolun savaş alanına döndüğü kazada iki kişi yaralandı. Kamyonun altında kalan araçlardan bazıları kullanılamaz hale geldi.

AA

Başkent’te bir TIR’ın arkadan çarpması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, seyir ve park halindeki 14 araca çarparak durabildi, kazada iki kişi yaralandı. Altındağ Turgut Özal Bulvarı'nda Mevlana Bulvarı istikametine giden Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına ait 06 FE 6851 plakalı kamyonun sürücüsü Abdullah Karamanoğlu, Koçak Sokak'tan bulvara çıkmak isteyen bir otomobile yol vermek için yavaşladı. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen Fatih Karadavut idaresindeki 06 DU 8084 plakalı TIR, kamyona arkadan çarptı. Kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybeden Karamanoğlu, önünde ilerleyen ve yol kenarında park halindeki 14 araca çarptıktan sonra durabildi. Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Karadavut ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle araçların bazıları kullanılamaz hale gelirken, bir kısmında da maddi hasar oluştu. 

Etiketler: SAMSUNYOLU

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