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Ankara Haberleri: Kontrolden çıktı köprüden düştü

ANKARA HABERLERİ

Kontrolden çıktı köprüden düştü

Hürriyet Haber
08.06.2019 - 13:02Son Güncelleme :

Yenimahalle’de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Hürriyet Haber

Akköprü mevkisinde ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 FZD 65 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerleri yerinden söken araç, köprüden alt yola düştü. Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kimliği belirlenemeyen yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı ise normale döndü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kontrolden çıktı köprüden düştü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Haziran 2019 tarihinde saat 13 02’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kontrolden çıktı köprüden düştü haberi güncellenecektir.

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