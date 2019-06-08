Kontrolden çıktı köprüden düştü

Akköprü mevkisinde ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 FZD 65 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerleri yerinden söken araç, köprüden alt yola düştü. Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kimliği belirlenemeyen yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı ise normale döndü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı