Kontrolden çıktı iş yerine girdi

Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan araç hurdaya döndü, dükkanda büyük çapta hasar meydana geldi. Kazada yaralanan sürücü Erdal D., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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