Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kontrolden çıktı iş yerine girdi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Kasım 2018 tarihinde saat 14 30’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kontrolden çıktı iş yerine girdi haberi güncellenecektir.