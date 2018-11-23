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Ankara Haberleri: Kontrolden çıktı iş yerine girdi

ANKARA HABERLERİ

Kontrolden çıktı iş yerine girdi

AA
23.11.2018 - 14:30Son Güncelleme :

Etlik Kasalar Kavşağı’nda kontrolden çıkan Erdal D. idaresindeki 06 BU 1700 plakalı otomobil, sakatat ve tavuk ürünleri satılan bir iş yerine çarptı.

AA

Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan araç hurdaya döndü, dükkanda büyük çapta hasar meydana geldi. Kazada yaralanan sürücü Erdal D., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kontrolden çıktı iş yerine girdi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Kasım 2018 tarihinde saat 14 30’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kontrolden çıktı iş yerine girdi haberi güncellenecektir.

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