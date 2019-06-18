Kontrolden çıkan TIR devrildi

Başkent'te sabah saatlerinde çevre yolu İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, H.A. idaresindeki 34 JP 7305 plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarına devrildi. Kaza sonrasında kendi imkânları ile TIR’dan çıkan şoför H.A. hastaneye kaldırıldı. H.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Dondurulmuş ürünler taşıyan TIR’ın dorsesinde kaza anında boş paletlerin olduğu öğrenildi. Trafik polisi kazayla ilgili inceleme başlatırken, TIR’ın sahibi olan firma yetkilileri, olay yerine gelerek aracın kaldırılması için çekici çağırdı.