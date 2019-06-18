Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Kontrolden çıkan TIR devrildi

Ankara Haberleri: Kontrolden çıkan TIR devrildi

ANKARA HABERLERİ

Kontrolden çıkan TIR devrildi

İrfan ÇALIŞKAN-Mustafa APAYDIN/İHA
18.06.2019 - 08:58Son Güncelleme :

Ankara Çevre Yolu'nda kontrolden çıkan TIR devrildi. Kendi imkânları ile araçtan çıkan TIR şoförü tedavi altına alındı.

İrfan ÇALIŞKAN-Mustafa APAYDIN/İHA

Başkent'te sabah saatlerinde çevre yolu İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, H.A. idaresindeki 34 JP 7305 plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarına devrildi. Kaza sonrasında kendi imkânları ile TIR’dan çıkan şoför H.A. hastaneye kaldırıldı. H.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Dondurulmuş ürünler taşıyan TIR’ın dorsesinde kaza anında boş paletlerin olduğu öğrenildi. Trafik polisi kazayla ilgili inceleme başlatırken, TIR’ın sahibi olan firma yetkilileri, olay yerine gelerek aracın kaldırılması için çekici çağırdı. 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kontrolden çıkan TIR devrildi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Haziran 2019 tarihinde saat 08 58’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kontrolden çıkan TIR devrildi haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Huzurevinde Babalar Günü

Huzurevinde Babalar Günü

Gençler’in rotası Kaplan

Gençler’in rotası Kaplan

Selçuklu motiflerinden ‘Annemin Gelinliği’ne

Selçuklu motiflerinden ‘Annemin Gelinliği’ne

Düğün fotoğrafı artık ücretsiz

Düğün fotoğrafı artık ücretsiz

‘Avcı’lar 4 depoda sakladı, 6 kamyon çalıntı eşyayla yakalandı

‘Avcı’lar 4 depoda sakladı, 6 kamyon çalıntı eşyayla yakalandı

Banker Bilo filmi gerçeğe dönüştü

Banker Bilo filmi gerçeğe dönüştü

Cosplayerlar kostümleriyle fuara renk kattı

Cosplayerlar kostümleriyle fuara renk kattı

Gurbet sergisi

Gurbet sergisi

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara3 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

18 Haziran 2019, Salı
  • İmsak
    03:17
  • Güneş
    05:13
  • Öğle
    12:55
  • İkindi
    16:52
  • Akşam
    20:27
  • Yatsı
    22:14
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.