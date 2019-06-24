Kontrolden çıkan araç kafeye daldı

Yenimahalle ilçesi Melih Gökçek Bulvarı 1467. Cadde üzerinde seyreden Arzu Turna idaresindeki 49 AB 980 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan araç, bulvar üzerindeki kafeye girdi. Gece saat 03.00 sularında yaşanan kazada, araç sürücüsü Turna yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi. Turna, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Yenimahalle Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Turna’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sırasında kafenin kapalı olması olası bir faciayı önlerken, otomobilde ve kafede ağır hasar meydana geldi. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.