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Ankara Haberleri: Kontrolden çıkan araç kafeye daldı

ANKARA HABERLERİ

Kontrolden çıkan araç kafeye daldı

Hürriyet Haber
24.06.2019 - 15:18Son Güncelleme :

Ankara’da kontrolden çıkan bir otomobilin benzin istasyonundaki kafeye girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Hürriyet Haber

Yenimahalle ilçesi Melih Gökçek Bulvarı 1467. Cadde üzerinde seyreden Arzu Turna idaresindeki 49 AB 980 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan araç, bulvar üzerindeki kafeye girdi. Gece saat 03.00 sularında yaşanan kazada, araç sürücüsü Turna yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi. Turna, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Yenimahalle Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Turna’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza sırasında kafenin kapalı olması olası bir faciayı önlerken, otomobilde ve kafede ağır hasar meydana geldi. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kontrolden çıkan araç kafeye daldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Haziran 2019 tarihinde saat 15 18’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kontrolden çıkan araç kafeye daldı haberi güncellenecektir.

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