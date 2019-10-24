Kontrol kuyruğu isyan ettirdi

Ankara Valiliği’nden gelen talep üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankaray ve metro istasyonlarının girişlerinde bulunan X-Ray ve metal kapı dedektörlerini aktif hale getirdi. Dün, Dikimevi metro istasyonunda yaşanan izdihamı görüntüleyen ve WhatsApp Şehir Hattı’na yollayan bir Hürriyet Ankara okuru, şikâyetini -özetle- şöyle aktarmış:







HERKES GEÇ KALDI

“Dikimevi Metro İstasyonu’nunda güvenlik kontrolü vatandaşı çileden çıkarttı. Herkes işine, okuluna geç kaldı. X-ray cihazlarının yetersizliği uzun kuyruklar oluşturdu. Melih Gökçek zamanında metro girişlerine konulan X-ray cihazları kullanıma açıldı, vatandaş ise yetersiz teknolojinin kurbanı oldu. Güvenlik görevlileri ile vatandaş karşı karşıya geldi.”