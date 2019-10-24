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Ankara Haberleri: Kontrol kuyruğu isyan ettirdi

ANKARA HABERLERİ

Kontrol kuyruğu isyan ettirdi

Hürriyet Haber
24.10.2019 - 14:47 |Son Güncelleme :

Ankaray ve metro istasyonlarının girişlerinde bulunan X-Ray ve metal kapı dedektörlerini aktif hale getirilmesinin ardından, Dikimevi istasyonunda çektiği kareleri WhatsApp Şehir Hattı’na yollayan bir Hürriyet Ankara okuru, “Vatandaş çileden çıktı. Herkes işine, okuluna geç kaldı” şikâyetinde bulundu.

Hürriyet Haber

Ankara Valiliği’nden gelen talep üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankaray ve metro istasyonlarının girişlerinde bulunan X-Ray ve metal kapı dedektörlerini aktif hale getirdi. Dün, Dikimevi metro istasyonunda yaşanan izdihamı görüntüleyen ve WhatsApp Şehir Hattı’na yollayan bir Hürriyet Ankara okuru, şikâyetini -özetle- şöyle aktarmış:

Kontrol kuyruğu isyan ettirdi

HERKES GEÇ KALDI

“Dikimevi Metro İstasyonu’nunda güvenlik kontrolü vatandaşı çileden çıkarttı. Herkes işine, okuluna geç kaldı. X-ray cihazlarının yetersizliği uzun kuyruklar oluşturdu. Melih Gökçek zamanında metro girişlerine konulan X-ray cihazları kullanıma açıldı, vatandaş ise yetersiz teknolojinin kurbanı oldu. Güvenlik görevlileri ile vatandaş karşı karşıya geldi.”

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kontrol kuyruğu isyan ettirdi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Ekim 2019 tarihinde saat 14 47’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kontrol kuyruğu isyan ettirdi haberi güncellenecektir.

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