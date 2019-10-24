Ankara Valiliği’nden gelen talep üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankaray ve metro istasyonlarının girişlerinde bulunan X-Ray ve metal kapı dedektörlerini aktif hale getirdi. Dün, Dikimevi metro istasyonunda yaşanan izdihamı görüntüleyen ve WhatsApp Şehir Hattı’na yollayan bir Hürriyet Ankara okuru, şikâyetini -özetle- şöyle aktarmış:
HERKES GEÇ KALDI
“Dikimevi Metro İstasyonu’nunda güvenlik kontrolü vatandaşı çileden çıkarttı. Herkes işine, okuluna geç kaldı. X-ray cihazlarının yetersizliği uzun kuyruklar oluşturdu. Melih Gökçek zamanında metro girişlerine konulan X-ray cihazları kullanıma açıldı, vatandaş ise yetersiz teknolojinin kurbanı oldu. Güvenlik görevlileri ile vatandaş karşı karşıya geldi.”
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kontrol kuyruğu isyan ettirdi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Ekim 2019 tarihinde saat 14 47’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kontrol kuyruğu isyan ettirdi haberi güncellenecektir.