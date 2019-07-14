Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Komisyon inceleyecek Otonomi’ye komşu gelecek

Ankara Haberleri: Komisyon inceleyecek Otonomi’ye komşu gelecek

ANKARA HABERLERİ

Komisyon inceleyecek Otonomi’ye komşu gelecek

Sedat CENİKLİ
14.07.2019 - 09:54Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, açık oto pazarı yeri konusu gündeme alındı. Önergede, Otonomi’nin yanında bulunan alanın, komisyonun uygun görmesi halinde oto pazarı yapılmak üzere Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca 10 yıllığına kiraya verileceği belirtildi.

Sedat CENİKLİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin önceki gün gerçekleştirilen temmuz ayı son oturumunda, ‘2. el otomobil satışının yapılabileceği açık oto pazarı yeri’ konusu gündeme alındı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplanan Meclis’te, Pursaklar’da Otonomi’nin yanında bulunan, ‘bölge parkı ve rekreasyon alanı’ olarak ayrılan 100 bin 78 metrekarelik alanın, komisyonun uygun görmesi halinde oto pazarı yapılmak üzere Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca 10 yıllığına kiraya verileceği belirtildi. Önerge, incelenmek üzere oy birliğiyle Hukuk ve Tarifeler Komisyonu’na havale edildi. Başkan Yavaş, 2’nci el oto pazarıyla ilgili esnafın talepte bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

Komisyon inceleyecek Otonomi’ye komşu gelecek

OTONOMİ ESNAFININ TALEBİ

“Bu, Otonomi esnafının talebi bizden. Otonomi’ye insanların gelip gitmesinde güçlük olduğunu düşündüklerinden ve şu anda başka da ruhsatlı oto pazarı yokmuş; ‘Yanımızda eğer açık 2’nci el oto pazarı olursa hem Otonomi iyi çalışır hem de belediyeye iyi gelir olur’ dediler.”

15 TEMMUZ MESAJLARI VERİLDİ

Diğer yandan gündem dışı açıklamalarda bulunan Başkan Yavaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün üçüncü yıl dönümünde (yarın) kentte çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini ve bu konuda çalışma yapacak kurumlara da destek vereceklerini ifade etti. Yavaş, şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti, anayasamızda açıkça belirtildiği gibi demokratik bir hukuk devletidir. Demokrasilerde yönetimi belirleyen tek güç millettir. 15 Temmuz 2016’da meydana gelen hain darbe girişimi, milletimizin cesaret ve fedakarlığıyla püskürtülmüştür. O gün hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyor; gazilerimizi şükranla selamlıyorum. Gerek vatandaş, gerek kamu görevi yapan makamlar olarak bu hain girişimden çıkarmamız gereken pek çok ders vardır. Bir daha elim hadiselere meydan vermemek hepimizin vazifesidir. Allah bu millete bir daha böyle bir kara gün yaşatmasın.”

Meclis’te AK Parti ve CHP grupları adına söz alan meclis üyeleri de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne ilişkin mesajlar paylaşırken; Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da 16 Temmuz’da, 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi’nin açılışını yapacaklarını kaydetti.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Komisyon inceleyecek Otonomi’ye komşu gelecek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Temmuz 2019 tarihinde saat 09 54’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Komisyon inceleyecek Otonomi’ye komşu gelecek haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Otomobilini sattı parasını kaptırdı

Otomobilini sattı parasını kaptırdı

Eryaman rekabeti

Eryaman rekabeti

Okurlar yazıyor sorunlar çözülüyor

Okurlar yazıyor sorunlar çözülüyor

Parti gibi kutlama

Parti gibi kutlama

Yaz Sokak’ta toprak yol

Yaz Sokak’ta toprak yol

Ömer Halisdemir heykeli onarıldı

Ömer Halisdemir heykeli onarıldı

Kızılay sokakları asfaltlanıyor

Kızılay sokakları asfaltlanıyor

Bozuk yollar onarılıyor

Bozuk yollar onarılıyor

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

14 Temmuz 2019, Pazar
  • İmsak
    03:34
  • Güneş
    05:24
  • Öğle
    12:59
  • İkindi
    16:56
  • Akşam
    20:24
  • Yatsı
    22:07
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.