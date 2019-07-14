Komisyon inceleyecek Otonomi’ye komşu gelecek

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin önceki gün gerçekleştirilen temmuz ayı son oturumunda, ‘2. el otomobil satışının yapılabileceği açık oto pazarı yeri’ konusu gündeme alındı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplanan Meclis’te, Pursaklar’da Otonomi’nin yanında bulunan, ‘bölge parkı ve rekreasyon alanı’ olarak ayrılan 100 bin 78 metrekarelik alanın, komisyonun uygun görmesi halinde oto pazarı yapılmak üzere Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca 10 yıllığına kiraya verileceği belirtildi. Önerge, incelenmek üzere oy birliğiyle Hukuk ve Tarifeler Komisyonu’na havale edildi. Başkan Yavaş, 2’nci el oto pazarıyla ilgili esnafın talepte bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

OTONOMİ ESNAFININ TALEBİ

“Bu, Otonomi esnafının talebi bizden. Otonomi’ye insanların gelip gitmesinde güçlük olduğunu düşündüklerinden ve şu anda başka da ruhsatlı oto pazarı yokmuş; ‘Yanımızda eğer açık 2’nci el oto pazarı olursa hem Otonomi iyi çalışır hem de belediyeye iyi gelir olur’ dediler.”

15 TEMMUZ MESAJLARI VERİLDİ

Diğer yandan gündem dışı açıklamalarda bulunan Başkan Yavaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün üçüncü yıl dönümünde (yarın) kentte çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini ve bu konuda çalışma yapacak kurumlara da destek vereceklerini ifade etti. Yavaş, şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti, anayasamızda açıkça belirtildiği gibi demokratik bir hukuk devletidir. Demokrasilerde yönetimi belirleyen tek güç millettir. 15 Temmuz 2016’da meydana gelen hain darbe girişimi, milletimizin cesaret ve fedakarlığıyla püskürtülmüştür. O gün hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyor; gazilerimizi şükranla selamlıyorum. Gerek vatandaş, gerek kamu görevi yapan makamlar olarak bu hain girişimden çıkarmamız gereken pek çok ders vardır. Bir daha elim hadiselere meydan vermemek hepimizin vazifesidir. Allah bu millete bir daha böyle bir kara gün yaşatmasın.”

Meclis’te AK Parti ve CHP grupları adına söz alan meclis üyeleri de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne ilişkin mesajlar paylaşırken; Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da 16 Temmuz’da, 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi’nin açılışını yapacaklarını kaydetti.