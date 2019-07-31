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Ankara Haberleri: Kod adı hayalet

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Kod adı hayalet

İrfan Çalışkan-Mustafa Apaydın/İHA
31.07.2019 - 12:07Son Güncelleme :

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan ‘Hayalet’ lakaplı narkotim motorize ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcıları ile kullanıcılarının korkulu rüyası oldu.

İrfan Çalışkan-Mustafa Apaydın/İHA

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki narkotim motosikletli polisler, şehrin çeşitli bölgelerinde ulaşılması güç yerlere motosikletlerle ulaşarak uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı ile kullanımına yönelik denetimler gerçekleştiriyor. Narkotik motorize ekipleri özellikle eğitim-öğretim dönemleri içerisinde okul çevrelerinde devriye görevinde bulunuyor. Toplumda, gençlerin yoğunlukta bulunduğu başta kafe, park, bahçe ve umumi yerlerde görev alınıyor. Vatandaşlarında mahalle aralarında gittiği kahvehanelere denetimler gerçekleştirerek uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin kullanımının engellenmesi konusunda çalışmalar yapılıyor. Motorize ekipleri sahada ‘Hayalet Timler’ olarak anılıyor. Geçen aylarda, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün gerçekleştirildiği hava destekli Kale Operasyonu’nda da narkotiğin hayalet motorize ekipleri görev almıştı. Narkotim motorize ekipleri, bir dönem uyuşturucu madde satışının yoğun olarak yaşandığı Çinçin, Yenidoğan ve Kale mahallelerine girdi. Bu mahallelerde üst araması, kimlik sorgulaması, araç içi arama gibi faaliyetlerde bulunan ekiplere karşı gösterilen ilgi de dikkatlerden kaçmadı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kod adı hayalet hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 31 Temmuz 2019 tarihinde saat 12 07’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kod adı hayalet haberi güncellenecektir.

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