Kocatepe Otoparkı elektriksiz kaldı

Daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Kaymakamlığı arasında ‘tahliye krizi’ yaşanmasına sebep olan Kocatepe Çok Katlı Otoparkı, şimdi de fatura borcu sebebiyle elektriğinin kesilmesiyle gündemde. Kentin göbeği Kızılay’daki otoparkın işletmecisi olan Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor Kulübü Derneği, 51 bin TL’lik elektrik faturasını ödeyemedi. Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (EDAŞ) ekipleri de 7 Kasım günü ‘ödenmeyen fatura borcu’ nedeniyle otoparkın elektriğini kesti. Geçen haftadan beri devam eden ve otoparkın karanlığa gömülmesine sebep olan kesintinin en büyük mağduru ise vatandaşlar oldu. Araçlarını otoparka park eden Ankaralılar karanlıkta tedirgin olduklarını ve yollarını bulmakta zorluk yaşadıklarını belirterek, sorunun çözülmesini istedi. Vatandaşların tepkisinin haklı olduğunu ancak borcu ödeyebilecek durumda olmadıklarını kaydeden B.B. Ankaraspor Kulübü Müdürü Naci Özdemir ise şunları söyledi:

1 TL ALIYORUZ, 1,90 TL ÖDÜYORUZ

“Otopark 2037’ye kadar bize kiralanmış durumda. Fakat belediye geçen senenin mart ayı itibari ile otoparkları 1 lira yaptı. Burada 20’ye yakın personel çalışıyor, elektriği, suyu, otomat sistemi giderleri var. Müşteriden 1 lira alıyoruz ama araç başı belediyeye 1,90 lira kira ödüyoruz. Ortada Büyükşehir Belediye Meclisi kararı var. Bu durumu bir süre devam ettirdik ama bir yerde maaş da veremedik, elektriği de ödeyemedik. Bundan dolayı da bu ayın 7’sinde elektrik kesildi. Dayanamadık artık, gücümüz kalmadı. Bir gelirimiz yok. Otoparkın aylık 170 bin lira gideri var ama kazandığımız 40 bin lira civarı. Her ay açığımız oluyor.

YAZAR KASADAN FİŞ VERİYORUZ

Elektriksiz olmuyor. Mesela akü bağladım ve yazar kasam çalışıyor şu an. Günlük fiş kesip, aldığımız 1 liralık otopark ücreti karşılığında müşteriye veriyoruz. Resmiyet dışı bir şey olmaz yani, mümkün değil. Bir şekilde idare etmeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra müşteriyle de bazen karşı karşıya kalıyoruz. Mesela aracı içeride 30 gündür yatıyor ama şu an elektrik olmadığından sistemi göremiyoruz ve bunu bildiği için 1 lira verip çıkıyor. Ya da ‘Daha bir saat’ olmadı deyip, para vermeden çıkıyorlar. Sistemden kontrol edemiyoruz.”

EN AZ 10 LİRA OLMALI

Sıkıntılarının otopark ücreti tarifesinin 1 lira olmasından kaynaklandığını belirten Özdemir, “Bu tarifenin güncellenmesini istiyoruz. Büyükşehir Belediye Meclisi’ne ücretin artırılması konusu iki kez geldi ama olmadı. Dışarıda değnekçi bile 15 lira alıyor otopark ücreti olarak. En azından 10 lira olmalı ki biz de buranın masrafını çıkarabilelim. Sporcularımıza destek verebilelim. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Bu sorunu belediye, büyüklerimiz çözecek. Biz buradan kazandığımızı sporcularımıza harcıyoruz. Çocuklarımız deplasmana gidemiyor. İki bine yakın sporcumuz, 52 hocamız vardı şimdi onlar da kalmadı.”