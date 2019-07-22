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Ankara Haberleri: Kızım için geç kalındı

ANKARA HABERLERİ

Kızım için geç kalındı

İrfan ÖZŞEKER/DHA
22.07.2019 - 15:06Son Güncelleme :

Hastanede muayene edilerek evine gönderildikten 3 gün sonra, 37 günlükken yaşamını yitiren Ahsen Ada’nın annesi Ebru Görgülü, “Benim kızım için çok geç kalındı. Şimdi otopsi isteyecekler. Bu da bizim için çok ağır. Bir tarafımız hep eksik, mutlu değiliz. Adalet yerini bulsun. Ölen öldüğü ile kalmasın” dedi.

İrfan ÖZŞEKER/DHA

Ankara'da yaşayan Ebru-Ramazan Görgülü çiftinin bebekleri Ahsen Ada, öksürük ve yüksek ateş şikâyetiyle götürüldüğü hastanede muayene edilerek evine gönderildikten 3 gün sonra 37 günlükken yaşamını yitirdi. Ailenin şikâyeti üzerine bebeğin ölümünde ihmali olduğu iddia edilen doktorlar G.Ö. ve T.D. hakkında soruşturma izni verildi. Ev kadını Ebru (27) ve apartman görevlisi eşi Ramazan Görgülü'nün (28) üç çocuklarından en küçüğü 34 günlük Ahsen Ada, aşı yapıldıktan 3 gün sonra, 23 Mart'ta rahatsızlandı. Çift, öksürük ve yüksek ateş şikâyetiyle bebeklerini Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi acil servisine götürdü. Burada doktor G.Ö. tarafından muayene edilen Ahsen Ada, iddiaya göre herhangi bir tahlil yapılmadan, önemli bir şeyinin olmadığı söylenerek eve gönderildi. Ertesi gün sabaha karşı rahatsızlanan Ahsen Ada, tekrar aynı hastaneye götürüldüğünde durumunun ciddi olduğu belirtilerek, Ankara'ya sevk edildi. Yolda kalbi duran minik Ahsen Ada, Doktor Sami Ulus Çocuk Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ahsen Ada, 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra yaşamını yitirdi.

Ebru ve Ramazan Görgülü çifti, bebeklerinin ölümünde Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi acil servisinde görevli doktorların ihmali olduğunu iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulunurken, Şereflikoçhisar Kaymakamlığı, Ahsen Ada bebeği muayene eden doktor G.Ö. ve acil serviste görevli diğer doktor T.D. hakkında soruşturma izni verdi.

İHMAL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ

Adaletin yerini bulmasını istediklerini belirten acılı anne Ebru Görgülü, şunları söyledi: "Doktor sadece göğsünü dinledi. Kan almadı, tahlil yapmadı. Bir şeyi olmadığını söyleyerek eve gönderdi. Bizim o gece evde kalmamız enfeksiyonu çok ilerletmişti. Bizi bir gün önce göndermiş olsalardı ya da anlasalardı çocuğum yaşayacaktı. 2 gün yattı yoğun bakımda, sonra vefat etti. İhmal olduğunu düşünüyoruz. O gün kan alınsaydı, enfeksiyonu çıkacaktı. Her şeyden önce geç kalınmayacaktı, benim kızım için çok geç kalındı. Şimdi benim kızım için otopsi isteyecekler. Bu da bizim için çok ağır. Bir tarafımız hep eksik, mutlu değiliz. Ben gereken yerlere bütün şikâyetimi yaptım, ölen öldüğü ile kalmasın istiyorum." Baba Ramazan Görgülü de "Doktor ihmalinden dolayı bebeğimizi kaybettik. Çok acı bir durum. Eğer önlemler alınsaydı, gereken tahliller yapılsaydı çocuğum halen yaşıyor olacaktı" dedi.

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