‘Kızılca Gün iş birliği’

Ankara Kent Konseyi ve Ankara Kulubü Derneği, Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri için ortak hareket etme kararı aldı. Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Yürütme Kurulu üyeleri ile birlikte Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan’ı ziyaret etti. Ziyarette Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da yer aldı.

ANKARA İÇİN ÖNEMLİ 3 GÜN VAR

Seymen geleneğine göre Atatürk’ün Ankara’ya geldiği günü ‘Kızılca Gün’ olarak adlandırdıklarını belirten Metin Özaslan şunları söyledi: “Ankara için tarihi öneme sahip üç gün var. 5 Ekim Atatürk’ün Ankara hemşehriliğini kabul etmesi, 13 Ekim Ankara’nın Başkent olması ve 27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya gelmesi. 1932 yılından bu yana varlığını sürdüren, Ankara’nın en köklü sivil toplum kuruluşu olarak, bu günlerin hak ettiği ilgiyi görmesi için her tür çalışmada yer almaya hazırız.”

KUTLAMA 5.5 MİLYONU KAPSAYACAK

27 Aralık 1919’da Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin önemine değinen ve coşkulu bir etkinlikle bu günü kutlamak istediklerini kaydeden Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da “Bu anlamlı günlerin sadece Başkent’te değil, tüm Türkiye’de ses getirmesi hepimizin başlıca görevidir. Biz bu günlerde yapılacak etkinlikleri tabana yayarak, 5.5 milyon Başkentliyi kapsayacak şekilde kutlanmasını istiyoruz. Yıllardır, inisiyatif alarak 27 Aralık törenlerini sahiplenen Ankara Kulübü ile iş birliği yaparak bu günlerde yapılacak organizasyonlara değer katmak, bizim için çok kıymetli. Ankara için el ele vereceğiz. Bunun için üstümüze düşen her göreve hazırız” diye konuştu.

ANKARA’NIN PARTİSİ YOK HEPİMİZİN

Ankara’nın konuşulduğu toplantıda Kent Konseyi’nin önemine dikkat çeken Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise, “Bunun partisi falan yok, Ankara Türkiye’nin başkenti, hepimiz sahip çıkmalıyız. Kent Konseyi kurum ve kuruluşlarla iyi ilişkiler kurarsa Ankara’ya çok yararlı olacağına inanıyorum. Kent Konseyi ve STK’lar özüne uygun çalışırsa Ankara kazanır, Türkiye kazanır. Kültür sanat dernekleri, spor dernekleri, kent dernekleri el ele vermeli ve sorunları konuşmalı. Ankara bizim gözbebeğimiz. Kent Konseyi çalışmalarına desteğimiz hep sürecek ve birlikte güzel işler çıkaracağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.