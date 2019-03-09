Kızılay’da tabela düzenlemesi

Önceki akşam bir televizyon programında konuşan Yavaş, ekonomi projelerini de anlatarak özetle şunları söyledi:

“Kızılay’da hafta sonları yaya trafiğini artırmak, sadece toplu taşıma araçları ve taksicilerin girmesi için referandum yaparsınız. Ankaralılara sorarsınız, kabul etmezlerse yapmazsınız. Gençliğimizde Kızılay açık hava AVM’siydi. Kızılay’da on binlerce iş yeri var. Fiyat rekabeti olacak, daha ucuza alacaksınız, açık havada gezeceksiniz. Oradaki ekonomiyi canlandırmak için vatandaşa soracağız. Tabela kirliliğine son vereceğiz, binaların girişinde olacak bunlar ve Kızılay’ın dış cephesini de yenileyeceğiz. Baktığınız zaman çok ferah görüntüler ortaya çıkacak.

ULUS GÖZ BEBEĞİMİZ

Ulus zaten bizim göz bebeğimiz. Hacı Bayram’dan Kale’ye, Hamamönü’ne kadar, Rama Hamamı da dahil büyük bir araziyi eski kent merkezi olarak planlayıp, turist gezdirebilirdik. Buna, oradaki esnafı da düşünerek Valilik, sivil toplum kuruluşları, ensafla birlikte karar vereceğiz. Güneş enerjisini sadece köylere vermeyeceğiz. Çamlıdere Barajı’nın üzerini güneş tarlası yapacağız. Ankaranın çeşitli yerlerini güneş tarlası yapacağız.”

‘HAK YERİNİ BULACAK’ SLOGANI VATANDAŞIN İFADESİ

Yavaş, “Hak yerini bulacak” sloganıyla ilgili olarak da, “‘Hak yerini bulacak’ vatandaşın ifadesi. Sürekli halkın içinde gezerken ‘Bu sefer hak yerini bulacak’ gibi geçen seçim yaşanan ve insanların içine sinmeyen seçim sonucundan dolayı halkta böyle bir beklenti vardı. Bu her yerde karşımıza çıkmaya başlayınca slogan olarak kullanmaya başladık” ifadelerini kullandı.

GENÇLERİN ÖNÜNÜ AÇMAK LAZIM

BİR dönem belediye başkanlığı yapacağını belirterek, “Gençlerin önün açmak lazım” diyen Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sayın Özhaseki, Kayseri’de 4 dönem belediye başkanlığı yapmış, Ankara’ya onu ithal getiriyorsunuz. İthal diyorum çünkü kendisi de Sayın Yusuf Halaçoğlu oradan(Kayseri) milletvekili adayı olduğu zaman dışarıdan gelenlere ithal gözüyle baktı, böyle sözleri var. Bunu söylerken kötü anlamda da söylemiyorum. Ankara’yı bilmemesi söz konusu. Seçilmiş birisini, atanmışlar idare edecek. Sadece çevre planı yapmak, onun bilmesini gerektirmez.”

KİRLİ SİYASETİ GÖMECEĞİZ

Dün de Mamak Yeşibayır Mahallesi’nde seçim koordinasyon merkezi açılışına katılan Yavaş, “Temiz siyaset kazanacak. Kirli siyaseti Ankara’nın yer altına gömeceğiz. Oy farkı artıkça üslup kirleniyor, iftiralar artıyor ama ne yaparsa yapsınlar Ankara’daki değişimin önüne geçemeyecekler. Bir de ‘Belediye şunu alacak, bunu alacak’ diyorlar. Yenimahalle Belediyesi’nde, Eskişehir Belediyesi’nde kaç tane PKK’lı yakaladınız? 20 bin tane PKK’lı varmış belediyeye girecek. Nerede İçişleri Bakanı. Bu listeyi yapanlardan alıp yaklasalar ya. Kuru kuruya iftira atmasınlar. İşçilerin ekmeğiyle oynamayacağız” dedi.