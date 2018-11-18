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Ankara Haberleri: Kızılay’da sarı denetim

ANKARA HABERLERİ

Kızılay’da sarı denetim

Hürriyet Haber
18.11.2018 - 10:47Son Güncelleme :

Emniyet Genel Müdürlüğü, artan şikayetler üzerine Ankara merkezli 10 ilde bin 484 personelle ve 457 ekibin katılımıyla 448 noktada taksilere yönelik uygulama yaptı. Denetimlerde bin 51 taksi şoförüne 329 bin 891 lira ceza kesildi.

Hürriyet Haber

Taksilerle ilgili artan şikayetler üzerine harekete geçen polis ekipleri, denetime çıktı. Ankara’da sivil olarak taksiye binen polis memurları kısa mesafeye yolcu almak istemeyen, araçta sigara içen, yüksek sesle müzik dinleyen, güzergâh uzatan sürücülere ceza kesti. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bazı taksi şoförlerinin, kısa ve çok uzun mesafede, olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı, ödeme konusunda sorun çıkardığı, özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşların gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek, ulaşım güzergahını uzatıp yolculardan yüksek ücret talep ettiği, pazarlık usulüyle taksimetre kullanmada imtina ettiği, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlediği, seyir halinde cep telefonuyla oyun oynadığı, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuları rahatsız ettiği, araç içerisinde sigara içtiği, alkollüyken araç kullandığı, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunduğu, aracı mevsim koşullarına göre bakımlı ve temiz kullanmadığı yönünde çok sayıda şikayet alındığı belirtildi.

60 SÜRÜCÜYE KISA MESAFE CEZASI

Kabahatler Kanunu kapsamında, 60 araç sahibine kısa ya da uzun mesafe yolcu almaktan kaçınmaktan 15 bin 540 lira, bir şoföre olumsuz hava koşullarında yolcu almamaktan 259 lira, 5 şoföre trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almamaktan bin 295 lira, 3 şoföre güzergah uzatarak fazla para talep etmekten 777 lira, 15 şoföre taksimetre açmamak ve kısa mesafeye farklı fiyat talep etmekten 4 bin 343 lira, 2 şoföre yüksek sesle müzik dinlemekten 518 lira, bir şoföre araç bakım ve temizliğini yapmamaktan 259 lira, 27 şoföre araç içerisinde sigara içmekten 3 bin 348 lira ceza uygulandı.

ARAÇLARDAN ESRAR VE SİLAH ÇIKTI

Uygulamada toplam bin 51 taksi şoförüne 329 bin 891 lira para cezası kesildiği bildirilen açıklamada, bir kişinin gözaltına alındığı, 97 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığı, biri çocuğun cinsel istismarı, 2’si resmi belgede sahtecilik, biri yaralama ve 6’sı diğer suçlardan olmak üzere aranan 10 kişinin yakalandığı belirtildi. Denetimlerde 192 aracın trafikten men edildiği, bin 984 gram esrar, kurusıkı tabanca, 7 kesici ve delici alet ile 12 sopanın ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, bu tarz uygulamaların belirli periyotlarda devam ettirileceği vurgulandı.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kızılay’da sarı denetim hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Kasım 2018 tarihinde saat 10 47’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kızılay’da sarı denetim haberi güncellenecektir.

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