Kızılay’da ‘iz’ peşinde

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Çankaya Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü ‘Kızılay Bölgesi Yenileme Çalışmaları’nda sona yaklaşılırken, görme engelli vatandaşlardan ‘sarı iz yol’ tepkisi geldi. Aktif Görme Engelliler Derneği (AKTİFGÖR) Başkanı Şerafettin Hasanoğlu, yürüme yolu düzenlemeleri ile peyzaj çalışmalarının yapıldığı cadde ve sokakların büyük bölümünün, engelli erişimine uygun yenilenmediğini söyledi. Konuyla ile şikâyetlerini, ABB Kent Estetiği Daire Başkanlığı’na da ilettiklerini kaydeden Hasanoğlu, şöyle konuştu:

KISMEN YAPILMIŞ, BÜYÜK BÖLÜMDE YOK

“Sakarya Caddesi’nde, metro çıkışından itibaren en fazla 5 metre uzunluğunda izli takip şeridi var, sonra bitiyor. İnkılap ve Bayındır sokaklar arasındaki bölüme de yapmışlar. Mesela Sakarya Caddesi’nin büyük kısmında, hele ki İnkılap’ı metro girişine bağlayan orta kısımda bizim için şerit konulmamış. Yüksel Caddesi’nde var; Karanfil ve Konur sokaklarda yok. Yani kısmen yapılmış, büyük bölümünde yok.

‘İHALE İLE YAPILACAK’ YANITI

Bu konuyu ABB Kent Estetiği Daire Başkanlığı ile de görüştük. Bir rapor ve dilekçe verdik. Buraların yeni yapıldığını ancak yapılırken projeye izli takip yolların dahil edilmemiş olduğunu; proje kapsamına alınması gerektiğini ifade ettik. Yanıt olarak, ‘Bunun ihale ile yapılacağını ve bu sürecin iki ayı bulacağını’ söylediler. Görme engellilerin erişimi için bu şeritlerin artırılması ve birbirine bağlanması lazım.”

‘BİRKAÇ GÜN’ DEDİLER İKİ HAFTA GEÇTİ

Öte yandan kent için engelli erişim ve ulaşımına ilişkin hazırladıkları ‘Raylı sistemler’ başlıklı raporu da ABB’ye verdiklerini belirten Hasanoğlu, “Metro istasyonları ve alt geçitleriyle ilgili de çalışmaların yapılmış olması gerekiyor. Görüşmelerimizde istasyonlardaki izli takip şeritleri için ihalenin yapıldığı ancak itiraz edildiği için ihalenin yeniden yapılacağı söylendi. İki hafta önce tekrar sorduğumuzda, ‘Montajın birkaç gün içinde tamamlanacağı’ yanıtını aldık ancak henüz yapılmış değil” ifadelerini kullandı.