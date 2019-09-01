Kızılay ve Ulus’un profili değişecek

Yavaş, Ulus'taki Anafartarlar Çarşısı'nı yıkmayacaklarını belirterek, bölgenin canlanması için Spor Genel Müdürlüğü binasının yıkılıp yıkılmamasına ve belediye şirketlerinin binaya taşınıp taşınmamasına karar verme aşamasında olduklarını ifade etti. Ulus'un canlanması için uygulanacak projeyi esnaflarla da görüşerek şekillendirdiklerini dile getiren Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “100. Yıl Çarşısı'nın esnafına Anafartalar Çarşısı'nda yer vermek suretiyle takas yapılarak bir an evvel orayı boşaltıp altına iki yada üç katlı otopark yapıp Ulus meydanını kocaman bir meydan haline getirmeyi planlıyoruz.

YENİDEN CANLANACAK

Kızılay’ın cazibe merkezi haline gelmesini istiyoruz. İlk yapacağımız işlerden biri de tabela kirliliğini ortadan kaldırmak. Orta refüjü kaldırdıktan sonra kaldırımları genişletmek suretiyle yol üzerine belki açık kafeler yaparak, Kızılay'ın yeniden canlanması için çalışacağız. Çünkü orada esnaf sayısı çok. İnsanları AVM'lerden kurtarmak istiyoruz. Kızılay'daki trafik sorunuyla ilgili valilikle ortaklaşa UKOME'den bir karar alarak, bazı günlerde sadece taksilerin ve otobüslerin geçebileceği, ayrıca trafiğe kapalı alan konusunda da önce deneyip daha sonra esnafın bundan memnun olup olmadığına ve Ankaralıların bundan şikâyetçi olup olmadığına bakarak yeni bir yön çizmeye çalışıyoruz."

ÇOĞU PROJE YARIM KALMIŞ

Yavaş, "Ankara'da öngörülen 2025 yılı nüfusu 8 milyon ama şu anda zaten imarı verilmiş alan tam 18 milyon nüfusa yetecek bir imar planı yapılmış. Yani bundan sonra bize kolay kolay imar artışı gelmeyecek. Bazı kentsel dönüşüm projeleri var. Projelerin çoğu yarım kalmış. Kentsel dönüşüm mağdurlarını ortadan kaldırmamız lazım" dedi.

Farklı partilerin belediye başkanları ve meclis üyeleriyle iş birliği yapmaya hazır olduğunun altını çizen Yavaş, 2020 yılı için yapılacak peyzaj ihalelerinin ücretini Büyükşehir Belediyesi ödemek üzere, ilçe belediye başkanlarının yapması için imkan sağlayacağını kaydetti.