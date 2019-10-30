Kızılay Sokağı eğitim dolu

Türk Kızılay'ın Etimesgut’taki yerleşkesinde hazırlanan sokağın açılışına Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ile Türkiye'nin çeşitli illerinden öğrenciler katıldı. Kınık, hafta boyunca Kızılay'ın çalıştığı alanlarla ilgili bilgi vereceklerini, yetkinlikler kazandırmaya çalışıp, Kızılay’ın yaptıklarını duyurmaya çalışacaklarını söyledi. Yardımlaşma, dayanışma, afet bilinci gibi konuların bir hafta boyunca konuşulmasını sağlamaya çalışacaklarını belirten Kınık şunları anlattı:

İLK YARDIM UYGULAMALARI VAR

“Bu eğitim her eve her çocuğa lazım. 1-2 senedir bunu gelenek haline getirdik. Bu sokakta, yaptığımız faaliyetleri anlattığımız köşelerimiz var. Hem Ankara’da hem de Ankara dışında okuyan çocuklarımız buraları ziyaret ediyorlar. Yine burada deprem simülasyonları, ilk yardım uygulamaları var. Çocuklarla birlikte bu haftayı dolu dolu kutluyoruz.”

AFETLERDEN KORUNMA EĞİTİMİ

Kızılay Haftası Sokağı'nda, yaklaşık 30 bin öğrencinin katımıyla aktiviteler ve tanıtım günleri düzenlenecek. Sokakta, afetlerden korunma eğitimi, çocuk dostu oyun aracında öğrenci etkinlikleri, sahne gösterileri, geleneksel sokak oyunlarıyla dolu dolu zaman geçirecek olan öğrenciler, iyilik kolisine koydukları oyuncaklarla da yardım etme bilincini kazanma fırsatı bulacak. Sokakta, deprem simülasyon TIR'ı, afet haberleşme araçları ve öğrencilerin yaptığı resimler de sergilenecek.