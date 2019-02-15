Kızılay açık AVM olacak

“Ankara’da 24 saat hayat yok. Kızılay’da gece gezemezsiniz, kapkara bir yer. İn cin top oynuyor. Halbuki turist gelmesi, cıvıl cıvıl olması, 24 saat ticaretin de yaşamın da olması lazım. Herkesin akşam evine çekildiği bir kent olarak görülüyor ama burası başkent. Başkentler böyle olmamalı, ışıl ışıl olmalı. Kızılay’ın açık hava AVM’si diye tabir edilen, insanların çoluğuyla çocuğuyla gezip, alışveriş yapabildiği bir yer olmasını istiyoruz. Bunun için de projelerimizi hazırladık.

TRAFİĞE ÇARE METRO YAPMAK

Trafiğin çözümü için toplu ulaşım yapacağız. Bilkent ve Etlik Şehir hastaneleri açıldıkları zaman trafik kilitlenecek. Allah korusun ambulanslar gidemeyecek. Bunu çözmenin bir tek çaresi metro yapmak, raylı sistemleri uzatmak. Biz ana arterlerdeki raylı sistemleri hesapladık. 58 kilometre bir metro planı yapacağız.

Ankara’daki problem, zamanında Gerede’den su getirme projesinin yapılmamasıdır. En büyük sorun bu. O yapılmayınca 2050 yılı için planan Kızılırmak suyu getirildi. Kuraklık olunca aceleyle getirdiler bu suyu. Bir milyarlık yatırım bu. Batmaması için bu suyun akıtılması gerekiyor. Gölbaşı ve Bala arasında tam bin kilometrekarelik alana bu suyu akıtmak suretiyle sulu tarım yaptıracağız. Hem oradaki üreticiler para kazanacak hem de Ankaralılar taze ve ucuz meyve, sebze yiyecekler.”

SAYAÇ PARALARI BELEDİYEDE KALDIYSA İADE EDİLECEK

Doğalgaz sayaçlarının değişmesi ve ödenen paraların iade edilip edilmeyeceği sorusunun üzerine de Yavaş, “Özelleştirme yapılırken sayaçların parası belediyede kaldıysa eğer, o paralar geri iade edilecek. Belediyenin hak yemeye hakkı yoktur” dedi.

ÇAKARLI ARACIMIZ OLMAYACAK

Eski dönemde gerçekleştirilen bazı projelerle israf yapıldığını savunan Yavaş, Ankapark ile ilgili, “Göstermelik bir açılış yapacaklar. Keşke çalışsaydı da biz yanlış çıksaydık. Var olan haliyle nasıl değerlendireceğimizle ilgili, bu işi bilenlerle oturup konuşacağız. Elimizde patladı yani” dedi. Yavaş, “Ulaşım hizmetleri hep özelleştirilmiş. Şu anda belediyenin garajında bile birkaç tane makam aracı olduğu söyleniyor. Artık çakarlı gezen aracımız olmayacak. Sadece itfaiye gibi acil hizmetler dışında, benimki de dahil çakarlı, ses çıkaran hiçbir aracımız olmayacak” ifadelerini kullandı.

ANKARA İÇİN CUMHURBAŞKANI İLE ELBETTE GÖRÜŞECEĞİM

Yavaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan randevu almayı düşünüyor musunuz” sorusuna ise, “Bizim hiç kimseyle kavgamız olmaz. Yeni çıkan bir yasayla belediyelerin büyük borçlanmaları, bir takım yatırımlar Cumhurbaşkanlığı’na bağlandı. Dolayısıyla Ankara için elbette görüşeceğim. Ankaralının rahat edeceği projelerimi analatacağım” yanıtını verdi.