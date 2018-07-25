Kıymete bindi tartışma büyüdü

Osmanlıspor ve Gençlerbirliği, bu sezon stadı ortak kullanmak için anlaştı. Afyon hamlesinden taraftar tepkisi ile geri adım A.Gücü de bu sahayı isteyince trafik karıştı. Melih Gökçek, tesisi sarı-lacivertlilere açabileceklerini söyledi. Gökçek, konunun çözümü konusunda Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner’in hiçbir katkısı ve gayretinin olmadığını ileri sürüp, “Yapılması gerekeni taraftar yaptı” ifadelerini kullandı. Bu gelişmenin ardından Yiğiner’in sosyal medyadaki paylaşımları tansiyonu yükseltti. Başkan, Ostim Stadı’nda iki sezon önce oynanan Bugsaş maçını hatırlatıp, “Bunları unutmayın” diye mesaj yazdı.

Tarihi 19 Mayıs Stadı için yıkım kararı alınması, Eryaman Stadı’nın sezon başına yetiştirilemeyecek olması nedeniyle Başkent’te krize dönen stat konusu, son günlerdeki açıklamalarla farklı bir boyut kazandı. Geçmişte; uzak, soğuk ve taraftarın ilgisiz kalacağı gerekçesi ile rağbet görmeyen Yenikent Osmanlı Stadı, birden kıymete bindi.

Osmanlıspor, geçmiş dönemde bu stadı kullanırken, yeni sezon öncesinde, Gençlerbirliği de iç saha maçlarını oynamak için aynı stadın adını verdi. Süper Lige 6 yıl aradan sonra döndüğü ilk sezonda, saha sıkıntısı nedeni ile Afyon’u iç saha maçları için adres gösteren Ankaragücü yönetimi, taraftardan gelen tepki üzerine geri adım atıp, Yenikent Stadı’na yönelince, trafik karıştı.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, yaptığı açıklamalarda ve katıldığı programlarda, fikstür çekimi için Afyon’u göstermekte mecbur kaldıklarını, Yenikent Osmanlı Stadı için, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri nezdinde yürüttükleri girişimlerden sonuç alamadıklarını belirtip, Başkent’te kalma ve Yenikent Stadı’nda oynama konusundaki teplerinde ısrarlı olacaklarını dile getirdi.

Ankaragücü’nün eski ve yeni yöneticileri bu dönemde siyasi isimleri de yanlarına alıp Melih Gökçek ile görüştü ve Yenikent Stadı’nın, Ankaragücü’ne açılması talebini yineledi. Gökçek’in bu görüşmede, “Gençlerbirliği tarafını ikna ederseniz sorun çözülebilir. Sahanın 3 takımı kaldırmayacağı şeklinde rapor var” sözleri, konuyu farklı bir noktaya taşıdı.

Bu çıkışın ardından Başkan Mehmet Yiğiner, “Melih Gökçek, Ankara’ya önemli hizmetler yaptı. Yenikent Stadı’nı hiçbir ücret talep etmeden Ankaragücü’ne açarsa, bunları taçlandırabilir. Ben egosu yüksek bir adam değilim. Başkanla görüşmem gerekirse görüşürüm” sözleri, uzlaşı yolu açılıyor şeklinde yorumlandı.

BOLU’DA STAT ZİRVESİ

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, önceki gün Osmanlıspor’un Bolu kampını ziyaret eden Melih Gökçek, burada, Ankaragücü’nün eski yöneticilerinden Abdullah Karaata ve Gecekondu Tribün Grubu lideri Ali İmdat ile görüştü. Gökçek’in bu görüşmede, Yenikent Osmanlı Stadı’nı, Ankaragücü’ne vereceklerini ancak bunun için 6-7 maçlığına Gençlerbirliği’nin razı edilmesi gerektiğini söylediği” belirtildi. Eski yönetici Karaata, bu bilgiyi, geç saatlerde sosyal medya hesabından paylaşırken, artık görevin Ankaragücü ve Gençlerbirliği yönetimlerinde olduğunu dile getirdi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, stat konusu ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Gökçek, Abdullah Karata ve Ali İmdat’ın kendisini ziyarete geldiklerini, Ankaragücü’nün yeni stat bitene kadar Yenikent’te oynamasını taraftarlar adına talep ettiklerini vurgulayıp, şu ifadeleri kullandı: “Ben de bu işi bu kadar sıkıntılı hale getiren kişinin Mehmet Yiğiner olduğunu açıkça anlattım. Kura çekilinceye kadar Yenikent’i dile getirmeyen Mehmet Yiğiner’in, taraftar tepkisi üzerine Yenikent’i dile getirmeye başladığını söyledik. Samimiyetimizin en güzel belgesinin, kura çekilecek güne kadar Osmanlıspor’un, Ankaragücü’nü beklemesi olduğunu anlattık. Arkadaşlar, Ankaragücü’nün, Ankara’da oynamasının taraftar için önemini ısrarla vurguladı. Biz de Ankaragücü taraftarı için Yenikent’i vermeye hazır olduğumuzu ifade ettik. Ankaragücü, Yenikent’te oynayabilir. Bunu tartışmaya gerek yok. Sadece, Ankaragücü yönetiminin, Gençlerbirliği yönetimini 6-7 maç başka bir yerde oynaması için ikna etmesi gerekiyor.

Arkadaşlarımız, “Siz bunu söyledikten sonra, gerisini Ankaragücü yönetimi halleder” dediler. Şunun bilinmesini isterim. Bizim için Ankaragücü seyircisinin yeri başka. Bu gelişmelerde, Mehmet Yiğiner’in ne katkısı, ne gayreti yoktur. Yiğiner’in yapması gerekeni Ankaragücü taraftarı yapmıştır. Şunun bilinmesini isterim. Bazıları “Sen hangi sıfatla bunları söylüyorsun” diyor. Her zaman benim için Osmanlıspor’un onursal başkanı dediler. Tıpkı Ankaragücü ile ilgilenirken Ankaragücü’nün onursal başkanı dedikleri gibi. Görevimiz, Ankara sporunda sorun çözmek. Sayın Mustafa Tuna’ya da bir görev düşüyor. kendisi Ankaragücü’nün, Ankara’da oynaması için formül bulmak gerek diyordu. Sayın Tuna, şimdi Ostim Stadı’nın eksiklerini 15 günde bitirmeli. Tuna’nın, Ankara sporu içın bu fedakarlığı yapacağını düşünüyorum.”

Bunları yaşatanları unutma kardeşim

Hareketli saatlerin yaşandığı önceki gece, Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner de sosyal medya hesabından ilgi çekici bir paylaşım da bundu.

Yiğiner, 2016-2017 sezonunda Ostim Stadı’nda oynanan Bugsaş-Ankaragücü maçın sonrasında yaşanan olayların videolarını paylaştı. Başkan Yiğiner videoların altına, “Bize bunları yaşatanları unutma Ankaragüçlü kardeşim” diye yazdı.

O sezon oynanan Bugsaşspor-Ankaragücü maçında Ostim Stadı’na sadece 200 Ankaragücü taraftarı alınmıştı. Maçı dışarıda izleyen yaklaşık 5 bin Ankaragücü taraftarının üzerine, maç öncesi ve sonrasında emniyet güçleri tarafından biber gazı ve su sıkılmıştı. Büyük arbedenin yaşadığı olaylarda bir çok Ankaragücü taraftarı yaralanmıştı.