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Ankara Haberleri: Kitabüs’e ilk durakta yoğun ilgi

ANKARA HABERLERİ

Kitabüs’e ilk durakta yoğun ilgi

Hürriyet Haber
12.08.2018 - 14:59Son Güncelleme :

Kahramankazan Belediyesi Gençlik Meclisi üyelerinin, atıl durumdaki bir otobüsü kütüphaneye dönüştürerek Kitabüs ismini verdikleri gezici kütüphanenin ilk durağı İmrendi Mahallesi oldu.

Hürriyet Haber

Kitabüs’e yoğun ilgi gösteren çocuklar ve gençler, otobüste kitap okudu. Çocuklar ayrıca gençlik meclisi üyeleri tarafından yapılan kek ve meyve suyu gibi ikramların da tadına baktı. Kitabüs, mahalle mahalle gezerek çocuk ve gençlerle buluşmaya devam edecek. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de, “Kitabüs’te Türk ve dünya klasiklerinden oluşan yaklaşık bin 500 kitap bulunuyor. Kitap ve kitap okuma alışkanlığı yavrularımızın gelişiminde büyük önem taşıyor. Kitabüs ile mahallelerimizde bu hizmeti çocuklarımızın ayağına götürmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.


GASİLHANEDEN KÜTÜPHANEYE

Kahramankazan Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri ve belediye ekipleri tarafından ‘Eskiyi Değerlendir Yeniyi Şenlendir’ projesi kapsamında belediyeye ait kullanılmayan bir otobüs yürüyen kütüphaneye dönüştürülmüştü. Kitabüs ismi verilen proje kapsamında, geçmişte köylerdeki cenaze hizmetlerinde seyyar gasilhane olarak kullanılan şimdi ise atıl durumda olan bir otobüs kütüphaneye dönüştürülerek hayata geçirilmişti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kitabüs’e ilk durakta yoğun ilgi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Ağustos 2018 tarihinde saat 14 59’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kitabüs’e ilk durakta yoğun ilgi haberi güncellenecektir.

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